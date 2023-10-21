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منها اختبار سريع للمساعدة في تشخيص وترصد العدوى

توصيات جديدة لتشخيص التهاب الكبد الفيروسي E

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
توصيات جديدة لتشخيص التهاب الكبد الفيروسي E
المواطن - فريق التحرير

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حدثت منظمة الصحة العالمية وسائل وأدوات تشخيص التهاب الكبد الفيروسي من النوع E كما أصدرت توصيات جديدة بشأن أجهزة قياس الغلوكوز المخصصة للاستخدام الشخصي.

التهاب الكبد الفيروسي ما هو ؟

وبحسب وزارة الصحة السعودية فإن التهاب الكبد هو التهاب فيروسي يصيب الكبد، وهناك عدة أنواع من الفيروسيات قد تتسبب في الإصابة بالمرض، وتختلف شدة المرض من إصابة حادة إلى مزمنة.

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وقد يتطور المرض في بعض أنواع التهاب الكبد الفيروسية إلى حدوث تليُّف أو سرطان بالكبد في حال عدم تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة وفي أقرب وقت ممكن بعد تشخيص المرض.

أنواع التهابات الكبد الفيروسية:

يوجد عدة أنواع من التهابات الكبد منها ما يلي:

  • التهاب الكبد الفيروسي (أ)
  • التهاب الكبد الفيروسي (ب)
  • التهاب الكبد الفيروسي (ج)- سي
  • التهاب الكبد الفيروسي (د)
  • التهاب الكبد (هـ).

آليات التشخيص الجديدة

وأدرجت منظمة الصحة العالمية هذا العام آليتين للمساعدة في التشخيص على النحو التالي:

  • إدراج ثلاثة اختبارات للكشف عن فيروس التهاب الكبد E، منها اختبار سريع للمساعدة في تشخيص وترصد العدوى بالفيروس.
  • توصية بإدراج أجهزة رصد الغلوكوز المخصصة للاستخدام الشخصي ضمن التوصيات الطبية لمرض السكري القائمة.

وبحسب المنظمة الأممية تحدث فاشيات وحالات متفرقة من التهابات الكبد E في جميع أنحاء العالم. وفي حين أن معظم الأشخاص يتعافون تمامًا من الإصابة، فإن نسبة صغيرة منهم (تصل إلى 4٪) تصاب بفشل الكبد الحاد، الذي يسجل معدلات أعلى لدى النساء الحوامل (معدلات الوفيات 19.3-63.6٪). وهناك نقص في الإبلاغ عن عدوى التهاب الكبد E وستدعم إضافة وسائل التشخيص هذه الحكومات في إدارة الفاشيات.

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