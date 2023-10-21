توصيات جديدة لتشخيص التهاب الكبد الفيروسي E

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حدثت منظمة الصحة العالمية وسائل وأدوات تشخيص التهاب الكبد الفيروسي من النوع E كما أصدرت توصيات جديدة بشأن أجهزة قياس الغلوكوز المخصصة للاستخدام الشخصي.
وبحسب وزارة الصحة السعودية فإن التهاب الكبد هو التهاب فيروسي يصيب الكبد، وهناك عدة أنواع من الفيروسيات قد تتسبب في الإصابة بالمرض، وتختلف شدة المرض من إصابة حادة إلى مزمنة.
وقد يتطور المرض في بعض أنواع التهاب الكبد الفيروسية إلى حدوث تليُّف أو سرطان بالكبد في حال عدم تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة وفي أقرب وقت ممكن بعد تشخيص المرض.
يوجد عدة أنواع من التهابات الكبد منها ما يلي:
وأدرجت منظمة الصحة العالمية هذا العام آليتين للمساعدة في التشخيص على النحو التالي:
وبحسب المنظمة الأممية تحدث فاشيات وحالات متفرقة من التهابات الكبد E في جميع أنحاء العالم. وفي حين أن معظم الأشخاص يتعافون تمامًا من الإصابة، فإن نسبة صغيرة منهم (تصل إلى 4٪) تصاب بفشل الكبد الحاد، الذي يسجل معدلات أعلى لدى النساء الحوامل (معدلات الوفيات 19.3-63.6٪). وهناك نقص في الإبلاغ عن عدوى التهاب الكبد E وستدعم إضافة وسائل التشخيص هذه الحكومات في إدارة الفاشيات.