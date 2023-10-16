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توضيحان مهمان بشأن الضمان الاجتماعي وحافز الاستدامة

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
توضيحان مهمان بشأن الضمان الاجتماعي وحافز الاستدامة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد أو أن يكون مسجلًا في قائمة أفراد برنامج توطين.

شروط الاستفادة من حافز الاستدامة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق، أن هناك بعض الشروط للاستفادة من حافز الاستدامة، وفقًا لما يلي:

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يجب أن يكون للموظف طلب دعم أجور ببرنامج توطين.

لابد وأن يكون لديه حساب في قائمة أفراد برنامج توطين.

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

لديه دخل ثابت لا يتجاوز عن 2000 ريال.

عدم إقامة في دور الرعاية الاجتماعية.

أن يبحث عن فرص عمل مناسبة بكل جدية.

الضمان الاجتماعي

جاء ذلك ردًّا من الموارد البشرية على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، حيث أكدت في سياق آخر أن نظام الضمان الاجتماعي المطور ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكن التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن.

تلمس احتياجات المواطنين

يشار إلى أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات على تلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

أيضًا تضمن التوجيه باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

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