توضيح بشأن إعادة تصحيح اختبار القدرات العامة

ردت هيئة تقويم التعليم على استفسارات عديدة بشأن آلية طلب إعادة تصحيح اختبار القدرات العامة.

فرص الاختبار

وفي وقت سابق، قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إن هناك 5 فرص لاختبار القدرات العامة للمستفيدين، و4 فرص لاختبار التحصيل الدراسي.

وأوضحت أن للمستفيد خمس فرص لاختبار القدرات العامة، وأربع فرص لاختبار التحصيل الدراسي، كما تتجدد فرصة إضافية بعد مرور ثلاث سنوات من أول اختبار.

رسوم السداد

وكشفت الهيئة الرسوم الواجب سدادها في حالة الرغبة في تغيير موعد الاختبارات الرقمية والورقية بالمركز الوطني للقياس.

وأوضحت أنه يتطلب دفع مقابل مالي بقيمة 50 ريالًا في حالة تعديل مواعيد الاختبارات الورقية، على أن يتم التعديل خلال بدء فترة التسجيل المتأخر.

ولفتت هيئة تقويم التعليم إلى أنه لا يتطلب سداد أي رسوم إضافية في حالة تعديل مواعيد الاختبارات الرقمية، حيث لا توجد فترة متأخرة للتسجيل.