الاتحاد الكويتي: السعودية تستطيع إبهار العالم وتقديم نسخة استثنائية توضيح بشأن الدعم الإضافي المؤقت في حساب المواطن أتلتيكو مدريد يعبر فينورد بثلاثية آل معمر عن الترشح لاستضافة المونديال: مكاننا الطبيعي هو الريادة قصة مسلسل حق عرب تثير الحماسة بسبب 150 ألف جنيه 7 معلومات عن عبير موسى السياسية التونسية المُعتقلة دعم عربي لاستضافة السعودية كأس العالم 2034 السعودية تُكرس مكانتها كأبرز الوجهات الرياضية العالمية فهد بن نافل: الترشح لاستضافة المونديال خطوة أخرى نتباهى بها وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة في جميع المناطق والمحافظات
أعاد حساب المواطن التذكير أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم يستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.
يأتي التوضيح قبل أيام من إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن، حيث تساءل العديد من المواطنين بشأن تمديد الدعم الإضافي لشهور مقبلة.
كما رد البرنامج على سؤال آخر بشأن ضوابط الدعم وقال: إن الدعم لا يزال قائمًا علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير.
ويترقب المستفيدون الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 71 استحقاق شهر أكتوبر الجاري، فيما تفصلنا أيام قليلة عن موعد إيداع الدعم.
وكان البرنامج أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة السابقة يوم 29 أغسطس لكن انتهى شهر سبتمبر الماضي دون الإعلان عن نتائج الأهلية لدورة أكتوبر الجاري.
من جهة أخرى تلقى البرنامج العديد من التساؤلات حول الدعم الإضافي ورد عليها بالقول: إنه تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.
ومن المقرر إيداع دفعة أكتوبر من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين الذين ستصدر لهم نتائج الأهلية وذلك يوم الثلاثاء المقبل.