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يستمر حتى دفعة شهر سبتمبر 2023

توضيح بشأن الدعم الإضافي المؤقت في حساب المواطن

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
توضيح بشأن الدعم الإضافي المؤقت في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أعاد حساب المواطن التذكير أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم يستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.

يأتي التوضيح قبل أيام من إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن، حيث تساءل العديد من المواطنين بشأن تمديد الدعم الإضافي لشهور مقبلة.

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ضوابط الدعم

كما رد البرنامج على سؤال آخر بشأن ضوابط الدعم وقال: إن الدعم لا يزال قائمًا علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير.

نتائج الأهلية

ويترقب المستفيدون الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 71 استحقاق شهر أكتوبر الجاري، فيما تفصلنا أيام قليلة عن موعد إيداع الدعم.

وكان البرنامج أعلن عن صدور نتائج الأهلية للدورة السابقة يوم 29 أغسطس لكن انتهى شهر سبتمبر الماضي دون الإعلان عن نتائج الأهلية لدورة أكتوبر الجاري.

الدعم الإضافي

من جهة أخرى تلقى البرنامج العديد من التساؤلات حول الدعم الإضافي ورد عليها بالقول: إنه تنفيذًا للتوجيه الكريم الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.

موعد دفعة أكتوبر

ومن المقرر إيداع دفعة أكتوبر من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين الذين ستصدر لهم نتائج الأهلية وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

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