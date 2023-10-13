توضيح من حساب المواطن بشأن الحد المانع والـ 20 ألف ريال

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال.

حاسبة الدعم

وقال حساب المواطن ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إنه لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

كما رد على استفسار آخر وقال: إنه يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، ويتم الإفصاح عن السجل التجاري، باختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” والمصدر “عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة”.

حد الدخل المانع

وفي وقت سابق أجرى البرنامج بعض التعديلات على محددات الحصول على الدعم حيث تم تعديل حد الدخل المانع بما لا يتجاوز 20,000 ريال، ويختلف هذا الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبة التابعين العمرية.

محددات حساب المواطن

وشهدت دفعة أكتوبر الجاري تطبيق محددات جديدة تتمثل في تعديل حد الدخل المانع من الدعم إلى 20 ألف ريال وتعديل معدل الإعفاء من التناقص في الدعم إضافة إلى تحديد حد أقصى للدعم الشهري يصل إلى 2088 ريالًا للأسرة التي يصل عددها إلى 6 أفراد منهم 3 تابعين دون سن الـ18 عامًا.