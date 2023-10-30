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يمكن معرفة حالة الأهلية من خلال حسابات المستفيدين

توضيح من حساب المواطن بشأن موعد الأهلية للدفعة الـ 72

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
توضيح من حساب المواطن بشأن موعد الأهلية للدفعة الـ 72
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية للدفعة الـ 72 لشهر نوفمبر من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.

توضيح مهم من حساب المواطن

وأضاف برنامج حساب المواطن، في رده على استفسارات المستفيدين بشأن الأهلية للدفعة الـ 72، أنه بإمكان المستفيد معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية)”.

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وتُصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

في سياق متصل، كشف حساب المواطن عن موعد دراسة الأهلية لمن سبق لهم التسجيل في البرنامج بعد يوم 10 سبتمبر الماضي.

موعد صدور نتائج الأهلية

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المسجلين بالبرنامج يسأل فيه عن موعد صدور نتائج الأهلية حيث ردت بالقول: في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ ” 10 سبتمبر ” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك ” دراسة الأهلية ” ضمن دورة الأهلية لشهر ” نوفمبر ” الجاري.

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أكد برنامج حساب المواطن أنه تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وسيتم تطبيقها اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م، التي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا )، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

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