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أكد أنه يتم إيداع الدعم لكل متقدم حسب المعايير المحددة

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحد الأقصى للدعم

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحد الأقصى للدعم
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين، بشأن الحد الأقصى للدعم، وهل يوجد حد أقصى لإيداع الدعم للمستفيدين.

هل يوجد حد أقصى للدعم؟

وتفصيلاً، أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم إيداع وتخصيص الدعم المستحق لكل متقدم حسب المعايير المحددة سلفاً.

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جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه خدمة المستفيدين على سؤال مستفيد قال فيه: “هل صحيح أن الحد الأعلى للدعم هو 2088؟”.

وأكد حساب المواطن، أنه يتم تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب إجمالي دخل الأسرة، وعدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من 6 أفراد (العائل و2 تابعين بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18).

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يمكن معرفة مبلغ الدعم من خلال استخدام الحاسبة http://Portal.ca.gov.sa

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن أول أمس الثلاثاء، إيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

إجمالي المبالغ المودعة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 178 مليار ريال؛ منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مضيفا أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالاً.

عدد أرباب الأسر

وأضاف أن عدد أرباب الأسر والمستقلين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في هذه الدفعة أكثر من 2.8 مليون متقدم، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

محددات الدعم

وأكّد الهاجري أنه حسب التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج، والذي ينتهي بدفعة شهر ديسمبر 2023م، واستمرار فتح التسجيل، وكذلك استمرار العمل بالبرنامج، وتفويض لجنة البرنامج، بإضافة محدّدات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، فقد بدأ البرنامج بتطبيق المحددات الجديدة اعتباراً من دفعة شهر أكتوبر الحالي التي شملت تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).

الحد المانع

هذا بالإضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، مبيناً أن الدعم الحالي يشمل الدعم الإضافي، وذلك حسب التوجيه الكريم وسيستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، الذي يأتي امتدادا للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022م.

وأشار الهاجري إلى أن قيمة الاستحقاق من الدعم في البرنامج تختلف ما بين الأسر بناءً على عدد وأعمار أفراد الأسر وإجمالي دخلها، ويمكن للمستفيد التحقق من مبلغ الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط: http://Portal.ca.gov.sa

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