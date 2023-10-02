توضيح مهم من حساب المواطن .. ماذا عن الدعم الإضافي؟

تفاعل برنامج حساب المواطن مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن التسجيل والاستفادة من الدعم والموقف من الدعم الإضافي.

وتساءل صالح الزهراني عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة إكس قائلاً: “هل سوف يستمر الدعم للدفعات القادمة وهل التسجيل في البرنامج مازال متاحاً حالياً؟”.

التسجيل في حساب المواطن مستمر

وأكد برنامج حساب المواطن، أن التسجيل متاح حالياً وبإمكان أي مواطن مستوفٍ للشروط التقدم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa “.

وأضاف برنامج حساب المواطن “أنه تنفيذا للتوجيه الكريم ، فإن الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023”.

وفي وقت سابق، تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن رسالة “حالة الدفعة لا يوجد”.

حالة الدفعة لا يوجد

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين في إكس: “أن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم”.

دعم دفعة سبتمبر بالتفصيل

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم دفعة شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السبعين لشهر سبتمبر، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح الهاجري أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالاً.

عدد أرباب الأسر المستفيدة

وأكد الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من برنامج حساب المواطن في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد.

فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 718 ألف مستفيد، مشكلين 25% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.