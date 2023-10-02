توضيح مهم من حساب المواطن .. ماذا عن الدعم الإضافي؟ الرياض للسياحة والضيافة هدية السعودية للعالم طلبة الجامعات أكثر عرضة لـ الاكتئاب.. دراسة توضح الأسباب! وزارة الموارد البشرية تعلن عن 33 وظيفة عن بعد 7 مؤشرات لتلف بخاخات الوقود في سياراتك هوية الخطوط السعودية تحت سهام النقد! الجامعة الإسلامية تعلن تمديد فترة التسجيل في برنامجي الشريعة والاقتصاد “كير” تعلن ترسية عقدين مع الوطنية لنقل الكهرباء بـ 302 مليون ريال أبل تكشف عن أسباب ارتفاع حرارة هواتف آيفون الجديدة شكاوى المطلقات من شروط الضمان الاجتماعي بشأن السكن.. تعجيزية!
تفاعل برنامج حساب المواطن مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن التسجيل والاستفادة من الدعم والموقف من الدعم الإضافي.
وتساءل صالح الزهراني عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة إكس قائلاً: “هل سوف يستمر الدعم للدفعات القادمة وهل التسجيل في البرنامج مازال متاحاً حالياً؟”.
وأكد برنامج حساب المواطن، أن التسجيل متاح حالياً وبإمكان أي مواطن مستوفٍ للشروط التقدم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa “.
وأضاف برنامج حساب المواطن “أنه تنفيذا للتوجيه الكريم ، فإن الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023”.
وفي وقت سابق، تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن رسالة “حالة الدفعة لا يوجد”.
وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين في إكس: “أن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم”.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم دفعة شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السبعين لشهر سبتمبر، 11.3 مليون مستفيد وتابع.
وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأوضح الهاجري أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالاً.
وأكد الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من برنامج حساب المواطن في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد.
فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 718 ألف مستفيد، مشكلين 25% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.