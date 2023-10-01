توفيق عبد الحميد يقرر الاعتزال ويكشف الأسباب

قرر الفنان المصري توفيق عبد الحميد، مجدداً اعتزال التمثيل نهائياً، موضحاً أن ظروفه الصحية السبب في هذا القرار.

وقال الفنان عبد الحميد عبر حسابه الرسمي في “فسبوك”، إنه قرر الاعتزال، لتصبح هذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها لهذا الأمر.

توفيق عبد الحميد يعتزل التمثيل

وأوضح عبد الحميد، أن ظروفه الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل، وهو القرار الذي أصاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصدمة لحبهم للفنان توفيق وأعماله الجادة الراقية.

الجدير بالذكر، أن الفنان توفيق عبد الحميد ظهر للمرة الأخيرة في العام الماضي، حينما شارك في مسلسل “يوتيرن” بصحبة ريهام حجاج، وقيل وقتها إن هناك خلافات وقعت بينه وبين بطلة العمل، أدت إلى اعتزاله، لكنه نفاها بشكل قاطع.

القرار الأول لاعتزال التمثيل

وأعلن حينها الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله للمرة الأولى، قبل أن يخرج ويوضح أن القرار يأتي بسبب ظروف صحية تجبره على الخضوع لعلاج طبيعي، لكنه عاد مرة أخرى نزولاً على رغبة جمهوره، ووعد بأن يتواجد في الأعمال المستقبلية.

لكن الفنان الذي قدم نحو 80 عملاً فنياً، وجاءت بدايته عبر بوابة المسرح، لم يتعافَ من الوعكة الصحية التي تعرض إليها، وتمنعه من التمثيل بشكل طبيعي.

يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد تخرج في معهد الفنون المسرحية، واستمر على خشبة المسرح، حتى انتقل بعدها إلى التلفزيون ليقدم عدداً من الأعمال أبرزها: “أم كلثوم”، و”بوابة الحلواني” و”أميرة في عابدين” و”حديث الصباح والمساء”.

وشارك الفنان توفيق عبد الحميد في عدة أفلام أبرزها: “أمير الظلام” و”مافيا” و”حلم العمر”، وشارك إلى جوار كبار نجوم السينما في العديد من الأفلام.