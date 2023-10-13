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تنخفض الحرارة من 5 لـ 6 درجات عن الحالي

توقعات بموجة باردة مغبرة تغطي معظم السعودية

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
توقعات بموجة باردة مغبرة تغطي معظم السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الطقس والأرصاد وليد سليمان الحقيل عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

موجة باردة مغبرة

وقال الحقيل في تدوينة له عبر منصة إكس اليوم الجمعة: توقع موجة باردة معتدلة مغبرة خلال الأسبوع (14 أكتوبر- 30/ 3/ 1445) تغطي معظم السعودية تخفض الحرارة من 5 لـ 6 درجات عن الحالي.

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ونصح خبير الأرصاد: ظبطوا السخانات وصيانتها، في إشارة إلى الطقس البارد المتوقع، متابعًا في الوقت نفسه أن موسم الوسم يبدأ 16 أكتوبر- 1/ 4/ 1445.

متى يبدأ الوسم؟

ويبدأ الوسم بتاريخ 16 أكتوبر من كُل عام، ويستمر حتى 6 ديسمبر، ومدته 52 يومًا، وسمي موسم الوسم بهذا الاسم لأنه يسم الأرض بالخضرة والنبات، ‏وإذا تتابع الخير والمطر في هذه الفترة يعقبه ربيع مميز ويظهر الفقع (الكمأة).

علامات دخول الوسم

ويوجد علامات عدة واضحة لدخول موسم الوسم، منها:

* انكسار حدة الطقس الحار.

* فروقات حرارية كبيرة بين الليل والنهار.

* يميل الطقس للبرودة ليلًا، خاصة في شمال المملكة.

* يتغير مسار السُّحب، فتندفع نحو المملكة من الغرب للشرق.

* تتشكل حالات عدم الاستقرار، وينشط منخفض البحر الأحمر.

* تتسم أمطاره بكثرة العواصف الرعدية والصواعق.

* تكثر فيه العواصف الرملية وموجات الغبار.

* تكثر فيه الأراض الخاصة بالجهاز التنفسي كالزكام والإنفلونزا.

* تخضر فيه النباتات وينبت العشب.

* في هذا الموسم ينبت فطر الفقع.

* تبدأ الطيور المهاجرة بعبور سماء المنطقة.

* فيه يُجنى عسل السدر.

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