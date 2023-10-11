ثغرة تُضعف موقف الأخدود في شكواه ضد الهلال

ما زالت أزمة مباراة الأخدود ضد الهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي؛ بشأن مشاركة نجم الزعيم، علي البليهي لم تُحسم بعد.

شكوى بسبب مشاركة علي البليهي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

وشارك علي البليهي بشكل أساسي في المباراة، ليتقدم الفريق الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، بتقديم شكوى، بزعم حصوله على 4 بطاقات صفراء قبل مواجهة الفريقين في الجولة التاسعة.

موقف الأخدود ضعيف

وتقدم نادي الأخدود باحتجاجه الرسمي بالأمس، وأكد أن علي البليهي حصل على 4 بطاقات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام أبها، الفيحاء، الاتحاد والشباب، وطالب بالحصول على نقاط المباراة.

ولم يُقدم نادي الأخدود أي مستندات رسمية تُثبت صحة موقفه بشأن حصول البليهي على 4 بطاقات قبل مباراتهما، حيث أكد مسؤولوه أن ما تقدموا به هو ورقة احتجاج فقط.

وأكد برنامج “برا 18″، أنه يوجد شك بشأن عدم صحة حصول البليهي على بطاقة صفراء أمام الفيحاء، بعدما قام الموقع الرسمي لرابطة المحترفين بتلقيه إنذار، ثم اكتشف أنها معلومة خاطئة، بعد مراجعة تقرير المباراة، ليتم تعديل البيانات.