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بايدن أكد أنه سيتم إدخالها بحلول يوم الجمعة

ثلاثة شروط لإدخال إسرائيل المساعدات من مصر إلى غزة

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
ثلاثة شروط لإدخال إسرائيل المساعدات من مصر إلى غزة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تعرقل دخول إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة طالما أنها تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين الموجودين في جنوب قطاع غزة أو الذين يتم إجلاؤهم إلى هنا.

شروط إدخال المساعدات لغزة

ووضع نتنياهو 3 شروط لإدخال المساعدات من مصر إلى غزة وهي كالتالي:

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  1. لن توقف إسرائيل المساعدات من مصر إلى غزة شريطة ألا تصل لحماس.
  2. لن نسمح بدخول مساعدات من الجانب الإسرائيلي.
  3. مواصلة سير المساعدات لحين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

الأسرى الإسرائيليون

وطالبت سلطات الاحتلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وشدد البيان على أن الحكومة الإسرائيلية “تعمل على حشد دعم دولي واسع لهذا الطلب”.

وقال مكتب نتنياهو: إن هذه القرارات التي صدرت عن “كابينيت الحرب” الإسرائيلي، تأتي بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتوفير مساعدات إنسانية أساسية لقطاع غزة المحاصر.

موعد دخول المساعدات لغزة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: إنه يتوقع دخول المساعدات لغزة بحلول يوم الجمعة، متابعًا: “بحثت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي التنسيق المتسمر لإيصال المساعدات إلى غزة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له: “لا أشير إلى أن حماس قصفت المستشفى في غزة عمدًا، وكنت حادًّا جدًّا مع الإسرائيليين بخصوص الحاجة لدعم توصيل المساعدات إلى غزة”.

الرهائن الأمريكية

وتابع جو بايدن: “أتفهم تشكيك البعض بجميع أنحاء العالم بالجهة التي تقف وراء الهجوم على المستشفى بغزة”.

وواصل حديثه: “نأمل بإنهاء الحرب وإخراج الرهائن الأمريكيين، ولن ننشر قواتنا في إسرائيل ولا تفاصيل حاليًّا بشأن عمليات الإجلاء من قطاع غزة”.

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