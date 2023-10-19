ثلاثة شروط لإدخال إسرائيل المساعدات من مصر إلى غزة

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تعرقل دخول إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة طالما أنها تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين الموجودين في جنوب قطاع غزة أو الذين يتم إجلاؤهم إلى هنا.
ووضع نتنياهو 3 شروط لإدخال المساعدات من مصر إلى غزة وهي كالتالي:
وطالبت سلطات الاحتلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وشدد البيان على أن الحكومة الإسرائيلية “تعمل على حشد دعم دولي واسع لهذا الطلب”.
وقال مكتب نتنياهو: إن هذه القرارات التي صدرت عن “كابينيت الحرب” الإسرائيلي، تأتي بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتوفير مساعدات إنسانية أساسية لقطاع غزة المحاصر.
BREAKING: US President Joe Biden says Egypt's president has agreed to open the Rafah border crossing to allow roughly 20 trucks carrying humanitarian aid to enter Gazahttps://t.co/PAiZ4D1jU3
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— Sky News (@SkyNews) October 18, 2023
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن: إنه يتوقع دخول المساعدات لغزة بحلول يوم الجمعة، متابعًا: “بحثت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي التنسيق المتسمر لإيصال المساعدات إلى غزة”.
وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له: “لا أشير إلى أن حماس قصفت المستشفى في غزة عمدًا، وكنت حادًّا جدًّا مع الإسرائيليين بخصوص الحاجة لدعم توصيل المساعدات إلى غزة”.
وتابع جو بايدن: “أتفهم تشكيك البعض بجميع أنحاء العالم بالجهة التي تقف وراء الهجوم على المستشفى بغزة”.
وواصل حديثه: “نأمل بإنهاء الحرب وإخراج الرهائن الأمريكيين، ولن ننشر قواتنا في إسرائيل ولا تفاصيل حاليًّا بشأن عمليات الإجلاء من قطاع غزة”.