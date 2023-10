ثلاثة شروط لإدخال إسرائيل المساعدات من مصر إلى غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تعرقل دخول إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة طالما أنها تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين الموجودين في جنوب قطاع غزة أو الذين يتم إجلاؤهم إلى هنا.

ووضع نتنياهو 3 شروط لإدخال المساعدات من مصر إلى غزة وهي كالتالي:

وطالبت سلطات الاحتلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وشدد البيان على أن الحكومة الإسرائيلية “تعمل على حشد دعم دولي واسع لهذا الطلب”.

وقال مكتب نتنياهو: إن هذه القرارات التي صدرت عن “كابينيت الحرب” الإسرائيلي، تأتي بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتوفير مساعدات إنسانية أساسية لقطاع غزة المحاصر.

BREAKING: US President Joe Biden says Egypt's president has agreed to open the Rafah border crossing to allow roughly 20 trucks carrying humanitarian aid to enter Gaza

— Sky News (@SkyNews) October 18, 2023

— Sky News (@SkyNews) October 18, 2023