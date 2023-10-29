ثلاثية تُهدي الفوز لـ ليفربول ضد نوتنغهام

انتهت مباراة ليفربول ضد نوتنغهام مساء اليوم، بفوز ليفربول بثلاثية دون رد، وذلك ضمن لقاءات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول ضد نوتنغهام

وكان ليفربول افتتح التسجيل في الدقيقة الـ32 عبر اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا ثم أضاف بعدها الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة الـ35.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم ليفربول بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد نوتنغهام، نجح المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الثالث بالدقيقة الـ77.

وبعد الفوز، أصبح رصيد ليفربول 23 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فريق نوتنغهام فورست عند 10 نقاط في المركز الـ16.

نتائج الجولة العاشرة

وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس الجمعة، بفوز توتنهام على كريستال بالاس بهدفين لهدف، وفي مباريات أمس، فاز برينتفورد على تشيلسي بنتيجة هدفين دون رد، وفاز آرسنال على شيفيلد يونايتد بخماسية دون ردـ وفاز بورنموث على بيرنلي بهدفين لهدف، بينما تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي مباريات اليوم، فاز إيفرتون على وست هام يونايتد بهدف دون رد، وفاز أستون فيلا على لوتون تاون بثلاثية لهدف، وفاز ليفربول على نوتنغهام بثلاثية دون رد، وتعادل برايتون مع فولهام بهدف لكل فريق.

وتُختتم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي اليوم بلقاء مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي.