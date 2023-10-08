ثلاثية لـ الأهلي ضد الإسماعيلي

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انتهت مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، بفوز النادي الأهلي بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.
وسجل الأهلي هدفين في الشوط الأول عبر كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات في الدقيقتين الـ 23 والـ38.
وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي الهدف الثالث عبر اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة الـ66 بعد تمريرة متقنة من اللاعب طاهر محمد طاهر.
ونجح اللاعب التوجولي ياو أنور في إحراز الهدف الأول للنادي الإسماعيلي في الدقيقة الـ90.
وبعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، أصبح رصيد الأهلي 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط في المركز الـ11 في جدول الترتيب.
وكانت مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري، انطلقت بداية من الخميس الماضي بتعادل زد مع بلدية المحلة بنتيجة 3/ 3، وفوز سموحة على المقاولون العرب بنتيجة 2/ 1.
وفي مباريات أول أمس الجمعة، تعادل الاتحاد السكندري مع الجونة بنتيجة 2/ 2، وتعادل فاركو مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2/ 2.
وفي مباريات أمس، فاز المصري البورسعيدي على الداخلية بثلاثية لهدف، وفاز مودرن فيوتشر على طلائع الجيش بثنائية دون رد، وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثنائية لهدف.
وفي مباريات اليوم، فاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 3/ 1، وفاز بيراميدز على إنبي بهدف دون رد.