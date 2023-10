ثلاث ميزات مذهلة لنظارات الذكاء الاصطناعي

أحدث مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي، عقب إعلانه عن نظارة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نظارات ذكية يمكنها الإجابة عن الأسئلة والبث مباشرة على فيسبوك، بالإضافة إلى برامج “بوت” لإنشاء الصور وسماعة رأس مطوّرة للواقع الافتراضي.

وقالت صحيفة “ذا صن” إن نظارات Ray-Ban Meta Glasses عبارة عن زوج ذكي من العدسات ذات مواصفات عالية التقنية مع كاميرا وميكروفونات، بالإضافة إلى مطور الذكاء الاصطناعي.

وعبر أحد المستخدمين للنظارة الجديدة، عن سعادته لخوض تلك التجربة التي أطلقتها ميتا، وقال: “لقد جربت سماعة الرأس الجديدة التي صممها مارك زوكربيرج والتي تعمل بتقنية الواقع المختلط“.

وأضاف: “أتصور أن نظارة الذكاء الاصطناعي ستحظى بشعبية كبيرة لدى راكبي الدراجات أو العدائين الذين يعتمدون على سماع الضوضاء المحيطة”.

ومن أهم مميزات نظارات ميتا الجديدة، أنه يمكن التحكم في النظارات من خلال الأوامر الصوتية مثل التقاط صورة أو التقاط فيديو، والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو توقعات النظارة لحالة الطقس، حيث تعطي صاحبها توقعات الطقس بدقة، كما أنها قادرة على الترجمة بعدة لغات.

Ray-Ban Meta smart glasses hands-on: Techy sunglasses you might actually want to wear pic.twitter.com/f8cqJC3ROv

— Engadget (@engadget) September 28, 2023