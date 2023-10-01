ثلاث ميزات مذهلة لنظارات الذكاء الاصطناعي

أحدث مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز، ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي، عقب إعلانه عن نظارة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نظارات ذكية يمكنها الإجابة عن الأسئلة والبث مباشرة على فيسبوك، بالإضافة إلى برامج “بوت” لإنشاء الصور وسماعة رأس مطوّرة للواقع الافتراضي.

تجربة رائعة لارتداء النظارات

وقالت صحيفة “ذا صن” إن نظارات Ray-Ban Meta Glasses عبارة عن زوج ذكي من العدسات ذات مواصفات عالية التقنية مع كاميرا وميكروفونات، بالإضافة إلى مطور الذكاء الاصطناعي.

وعبر أحد المستخدمين للنظارة الجديدة، عن سعادته لخوض تلك التجربة التي أطلقتها ميتا، وقال: “لقد جربت سماعة الرأس الجديدة التي صممها مارك زوكربيرج والتي تعمل بتقنية الواقع المختلط“.

أهم مميزات نظارة ميتا

وأضاف: “أتصور أن نظارة الذكاء الاصطناعي ستحظى بشعبية كبيرة لدى راكبي الدراجات أو العدائين الذين يعتمدون على سماع الضوضاء المحيطة”.

ومن أهم مميزات نظارات ميتا الجديدة، أنه يمكن التحكم في النظارات من خلال الأوامر الصوتية مثل التقاط صورة أو التقاط فيديو، والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو توقعات النظارة لحالة الطقس، حيث تعطي صاحبها توقعات الطقس بدقة، كما أنها قادرة على الترجمة بعدة لغات.

Ray-Ban Meta smart glasses hands-on: Techy sunglasses you might actually want to wear pic.twitter.com/f8cqJC3ROv — Engadget (@engadget) September 28, 2023

نظارة ميتا مرشد سياحي

وستصبح نظارة الذكاء الاصطناعي، في عام 2024، قادرة على طرح المزيد من الأسئلة حول ما تراه، مما قد يغير شكل الحياة أثناء قضاء الإجازات. وسيكون بإمكانك أيضًا طلب معلومات حول أحد المعالم الشهيرة التي تتطلع إليها.

وبحسب الصحيفة البريطانية، ستكون مجرد صورة لأي طعام كافية لمعرفة كل المطاعم الجيدة التي توفر هذا الطعام في المنطقة القريبة من المستخدم. كما يمكن توجيه كاميرا الهاتف الذكي إلى أرفف المقرمشات في أي متجر لاكتشاف أكثرها صحية.

موعد إطلاق النظارة

وتعد سماعة الواقع الافتراضي “ميتا كويست” الأكثر رواجًا في مجال الواقع الافتراضي الناشئ، ووصفها المسؤولون التنفيذيون في الشركة بأنها الأفضل قيمة في الصناعة، في إشارة إلى الإصدار الوشيك لسماعة رأس باهظة الثمن من أبل.

وقال زوكربيرغ، متحدثًا من فناء مركزي بحرم ميتا المترامي الأطراف في وادي السيليكون: إن جيلًا جديدًا من نظارات (راي بان) الذكية من شركة ميتا سيبدأ طرحه في 17 أكتوبر بسعر 299 دولارًا.