ثنائية بوحيمد وتيلو تمنح الفتح التفوق ضد الرائد بالشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، الشوط الأول من مباراة الرائد بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن.
وسجل النموذجي عبر كل من توفيق بوحيمد والإسباني كريستيان تيلو في الدقيقتين الـ 28 والثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
هدددددف!
كريستيان تيو يضيف ثاني الأهداف للفتح🔥⚽
الرائد 0 × 2 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/Q1dQKhEWhZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023
هدددددف!
توفيق بو حيمد يسجل أول أهداف الفتح🔥⚽
الرائد 0 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي#الرائد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/yG5D00d8a0
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 27, 2023