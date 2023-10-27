ثنائية بوحيمد وتيلو تمنح الفتح التفوق ضد الرائد بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفتح، الشوط الأول من مباراة الرائد بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن.

وسجل النموذجي عبر كل من توفيق بوحيمد والإسباني كريستيان تيلو في الدقيقتين الـ 28 والثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.