ثنائية تُهدي الفوز لـ مان سيتي ضد برايتون

انتهت مباراة مان سيتي ضد برايتون مساء اليوم، بفوز فريق مانشستر سيتي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان سيتي ضد برايتون

وسجل مانشستر سيتي هدفين في الشوط الأول عبر كل من الأرجنتيني جوليان ألفاريز والنرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقتين الـ 7 والـ19.

وفي الشوط الثاني، سجل فريق برايتون هدفه الوحيد عبر اللاعب أنسو فاتي في الدقيقة الـ74.

وبعد المباراة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 21 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز السابع.

مباريات الجولة التاسعة

وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم، بفوز ليفربول على إيفرتون بثنائية نظيفة، وفاز مانشستر سيتي على برايتون بثنائية لهدف، وفاز نيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس برباعية دون رد، وتعادل نوتنغهام فورست مع لوتون تاون بهدفين لكل فريق، وفاز وولفرهامبتون على بورنموث بهدفين لهدف، وفاز برينتفورد على بيرنلي بثلاثية دون رد.

وتُختتم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهتي ” تشيلسي ضد آرسنال” و ” مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد”.