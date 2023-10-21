Icon

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم Icon قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه Icon تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا Icon قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه Icon موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء Icon بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب Icon عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! Icon موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

ثنائية تُهدي الفوز لـ مان سيتي ضد برايتون

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٧ مساءً
ثنائية تُهدي الفوز لـ مان سيتي ضد برايتون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة مان سيتي ضد برايتون مساء اليوم، بفوز فريق مانشستر سيتي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مان سيتي ضد برايتون

وسجل مانشستر سيتي هدفين في الشوط الأول عبر كل من الأرجنتيني جوليان ألفاريز والنرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقتين الـ 7 والـ19.

قد يهمّك أيضاً
الاتفاق يعتزم تقديم عرض لـ لينجارد

الاتفاق يعتزم تقديم عرض لـ لينجارد

1400 مفقود تحت أنقاض الدمار في غزة منهم 720 طفلًا

1400 مفقود تحت أنقاض الدمار في غزة منهم 720 طفلًا

وفي الشوط الثاني، سجل فريق برايتون هدفه الوحيد عبر اللاعب أنسو فاتي في الدقيقة الـ74.

وبعد المباراة، أصبح رصيد مانشستر سيتي 21 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 16 نقطة في المركز السابع.

مباريات الجولة التاسعة

وكانت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم، بفوز ليفربول على إيفرتون بثنائية نظيفة، وفاز مانشستر سيتي على برايتون بثنائية لهدف، وفاز نيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس برباعية دون رد، وتعادل نوتنغهام فورست مع لوتون تاون بهدفين لكل فريق، وفاز وولفرهامبتون على بورنموث بهدفين لهدف، وفاز برينتفورد على بيرنلي بثلاثية دون رد.

وتُختتم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمواجهتي ” تشيلسي ضد آرسنال” و ” مانشستر يونايتد ضد شيفيلد يونايتد”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة
حصاد اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169...

حصاد اليوم
إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري...

الرياضة
البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع
العالم

البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم...

العالم
متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا
السعودية اليوم

متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت...

السعودية اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم...

العالم
شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية
حصاد اليوم

شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة...

حصاد اليوم
حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال
السوق

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25...

السوق
خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من...

السعودية اليوم