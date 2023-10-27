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ضمن منافسات الجولة الثالثة

ثنائي الهلال يقود التشكيل المثالي بأبطال آسيا

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
ثنائي الهلال يقود التشكيل المثالي بأبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ليقود نجماه التشكيل المثالي.

نجما الهلال يزينان التشكيل المثالي

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي عبر منصة “إكس”، عن التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثالثة، وشهد تواجد ثنائي فريق الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومحمد البريك.

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ميتروفيتش
النجم الصربي – المصدر @Alhilal_FC

وخطف ميتروفيتش الأنظار خلال مشاركته مع الهلال ضد مومباي سيتي الهندي، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، فيما قدم محمد البريك أداء لافتًا، وتمكن من تقديم 3 تمريرات حاسمة وأحرز هدفًا، ليُساهما في فوز الأزرق بنتيجة 6\0.

محمد البريك - الهلال وناساجي

التشكيل المثالي للجولة الثالثة

وجاء التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، كالتالي؛ حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، عادل الحوسني، بعدما ساهم في فوز فريقه بهدف دون رد على حساب ناساف.

ويتواجد في الدفاع، كل من؛ رامين رضائيان “سباهان أصفهان”، تاكوما أومينامي “كاواساكي فرونتال”، جاو زوني “جوانجزو إيفرجراند”، ومحمد البريك.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، عزيزبيك أمونوف “ناساف”، داريجان بويانيتش “أولسان هيونداي”، كاكو “العين”، سعيد صادقي “برسبوليس”، بغداد بونجاح “السد”، بجانب ميتروفيتش.

دوري أبطال آسيا
التشكيل المثالي – المصدر @theAFCCL_ar

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