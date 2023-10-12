جاستن بيبر أراد التعاطف مع إسرائيل فنشر صورة لـ غزة المُدمرة!

على خطى الممثلة الأمريكية الشهيرة جيمي لي كورتتس، وقع المغني جاستن بيبر في الخطأ نفسه، حيث عبّر عن تعاطفه مع إسرائيل في الأحداث الأخيرة بنشر صور لقطاع غزة المدمر خلال القصف الإسرائيلي لكن من عام 2021.

ونشر جاستن بيبر على حسابه في إنستجرام منشورًا حمل عنوان “الصلاة من أجل إسرائيل”، واستخدم فيه صورة من حملة القصف الإسرائيلية على غزة عام 2021، حيث ظهر برج ما زال مدمرًا إلى الآن على خرائط “جوجل”.

وبعد أن تبين جاستن بيبر أن الصورة من قطاع غزّة المحاصر بالقصف، حذف الصورة وأبقى على العبارة.

خطأ جيمي لي كورتتس

الممثلة الأمريكية جيمي لي كورتتس قد حذفت منشورًا مماثلًا قبل أيام بعد أن تفاجأت أن الأطفال الذين في الصورة ليسوا من إسرائيل بل من غزة، وذلك بعد مقتل عشرات الأطفال في غزة بقصف إسرائيلي، إذ استخدمت في منشورها صورة لأطفال فلسطينيين يفرون من الغارات الجوية لإظهار دعمها لإسرائيل وسط الحرب التي اندلعت في المنطقة قبل أيام.

وغفلت كورتتس عن تفاصيل الصورة التي التقطت في مدرسة فلسطينية في شمال غزة”، فسارعت على الفور إلى حذف المنشور بعد عاصفة انتقادات من متابعيها الذين أشاروا إلى الخطأ الذي ارتكبته.

مقتل أكثر من 1200 فلسطيني

يذكر أن إسرائيل بدأت قصفًا على غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس، السبت الماضي، على إسرائيل التي ردت بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة وفرض حصار مطبق على القطاع.

وقتل أكثر من 1200 شخص في القطاع الفلسطيني في غارات جوية إسرائيلية، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.