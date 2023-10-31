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وفق التخصصات المُدرجة في بوابة التعاون

جامعة أم القرى تعلن عن فرص وظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
جامعة أم القرى تعلن عن فرص وظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه
المواطن - واس

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أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه للتخصصات المُدرجة في بوابة التعاون.

وأوضحت الجامعة؛ أن التقديم مُتاح عن طريق الموقع الإلكتروني حتى تاريخ: 1445/4/22هــ، وذلك عبر الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط.

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شروط وظائف جامعة أم القرى

ونوهت جامعة أم القرى بأن شروط التقديم تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، وألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً) مع توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم، بالإضافة إلى أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، وألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً)، مع استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.

آلية التقديم

وأشارت؛ بأنه يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني كافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفاً – أو (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف، وشهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.

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