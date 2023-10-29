جامعة أم القرى تعلن موعد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني

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أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل موعد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني من العام 1445هـ.
ومن المقرر أن يبدأ التقديم في جامعة أم القرى يوم الثلاثاء 16/4/1445هـ الموافق 31/10/2023م، وينتهي يوم الخميس 18/4/1445هـ الموافق 2/11/2023م.
ويتم التقديم من خلال البوابة الأكاديمية للطلبة عبر أيقونة الحذف والإضافة فقط والتي ستتاح وفقاً للتسلسل التالي الموضح أدناه: