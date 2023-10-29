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جامعة أم القرى تعلن موعد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
جامعة أم القرى تعلن موعد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل موعد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني من العام 1445هـ.

التسجيل في جامعة أم القرى

ومن المقرر أن يبدأ التقديم في جامعة أم القرى يوم الثلاثاء 16/4/1445هـ الموافق 31/10/2023م، وينتهي يوم الخميس 18/4/1445هـ الموافق 2/11/2023م.

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ويتم التقديم من خلال البوابة الأكاديمية للطلبة عبر أيقونة الحذف والإضافة فقط والتي ستتاح وفقاً للتسلسل التالي الموضح أدناه:

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