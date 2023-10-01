ميتروفيتش يُنافس تاليسكا وباتنا على هدف الجولة جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن موعد المقابلات الشخصية على الوظائف الهندسية وظائف شاغرة بشركة المتقدمة للبتروكيماويات ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام وتشيلسي أرضية ملعب آزادي تثير سخرية نيمار حساب المواطن : تغيير الجوال عن طريق أيقونة النفاذ الوطني التعادل يحسم مباراة نوتنغهام فورست ضد برينتفورد فرنسي يدير مباراة نابولي ضد ريال مدريد الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية موعد مباراة نيوكاسل ضد باريس سان جيرمان
أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية المعلن عنها في 14 من شهر صفر الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف أن المقابلات ستكون في مبنى العمادات المساندة ( D3 ) وذلك يوم الخميس المقبل، ودعا المتقدمين للتأكد من موعد المقابلة الشخصية ومقرها حسب البيان المرفق رابط موقع الجامعة الإلكتروني.
وبين أن التقديم على هذه الوظائف لا يعد ترشيحاً نهائياً وتأكيد ضرورة إحضار الهوية الوطنية والحضور قبل الوقت المحدد بنصف ساعة ، متمنيًا التوفيق للجميع .
وكانت الجامعة أعلنت عن توظيف عدد (3) من الوظائف الهندسية الذي ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، وفتحت باب التقديم لمدة (5) أيام، اعتبارًا من يوم الأربعاء بتاريخ 14/02/1445هـ (الموافق 30/08/2023م)، حتى نهاية يوم الاثنين بتاريخ 19/02/1445هـ (الموافق 04/09/2023م).
واشترطت الجامعة في المتقدم ما يلي: