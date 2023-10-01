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جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن موعد المقابلات الشخصية على الوظائف الهندسية

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن موعد المقابلات الشخصية على الوظائف الهندسية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية المعلن عنها في 14 من شهر صفر الماضي.

المقابلات الشخصية

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف أن المقابلات ستكون في مبنى العمادات المساندة ( D3 ) وذلك يوم الخميس المقبل، ودعا المتقدمين للتأكد من موعد المقابلة الشخصية ومقرها حسب البيان المرفق رابط موقع الجامعة الإلكتروني.

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وبين أن التقديم على هذه الوظائف لا يعد ترشيحاً نهائياً وتأكيد ضرورة إحضار الهوية الوطنية والحضور قبل الوقت المحدد بنصف ساعة ، متمنيًا التوفيق للجميع .

وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن

وكانت الجامعة أعلنت عن توظيف عدد (3) من الوظائف الهندسية الذي ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، وفتحت باب التقديم لمدة (5) أيام، اعتبارًا من يوم الأربعاء بتاريخ 14/02/1445هـ (الموافق 30/08/2023م)، حتى نهاية يوم الاثنين بتاريخ 19/02/1445هـ (الموافق 04/09/2023م).

الشروط العامة

واشترطت الجامعة في المتقدم ما يلي:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة.
  • أن يجتاز الاختبار العلمي للترشح للمقابلة الشخصية.
  • أن يجتاز المقابلة الشخصية .

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