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جامعة الطائف: تحويل الدراسة المسائية عبر البلاك بورد اليوم

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
جامعة الطائف: تحويل الدراسة المسائية عبر البلاك بورد اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية خلال الفترة المسائية بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

تعليق الدراسة في جامعة الطائف

وقالت الجامعة إنه حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، و بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، عن بُعد عبر منصَّة البلاك بورد في  الحوية وكافة الفروع الأخرى.

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توقعات الأرصاد اليوم

ومن جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك.

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