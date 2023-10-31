جامعة الطائف: تحويل الدراسة المسائية عبر البلاك بورد اليوم ارتفاع الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 3.6% التأمين الصحي الخاص يغطي الرعاية الأساسية لـ37.5% من سكان السعودية شرب الحليب مع السمك يسبب التسمم.. إشاعة عمرها 50 عامًا! البريكس محور اهتمام الخطة الاقتصادية السعودية البالغة 1.1 تريليون دولار إطلاق العنان لإصلاحات قطاع الطيران السعودي عبر ضخ 100 مليار دولار تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم الرياض دون موافقة خطية أسعار النفط مستقرة قرب توقعات البنك الدولي بدء إعداد جدول الاختبارات في الفصل الدراسي الأول مطر الفجر راحة وتفاؤل وبداية يوم جميل
أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية خلال الفترة المسائية بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الجامعة إنه حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، و بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، عن بُعد عبر منصَّة البلاك بورد في الحوية وكافة الفروع الأخرى.
ومن جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك.