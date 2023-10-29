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نافست نظيراتها من الجامعات العالمية في هذا التصنيف

جامعة الملك خالد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ صباحاً
جامعة الملك خالد تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي
المواطن - فريق التحرير

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حقَّقت جامعة الملك خالد نتائج متقدمة في تصنيف التايمز للتخصصات الأكاديمية (THE World University Rankings by Subject)، إحدى أشهر جهات التصنيف الدولي للجامعات العالمية، منافسةً نظيراتها من الجامعات العالمية في هذا التصنيف، وذلك في سبعة مجالات تخصصية أكاديمية.

جامعة الملك خالد ومنظومة التعليم

وأوضحت جامعة الملك خالد، أن هذا التقدم يأتي في إطار ما تشهده منظومة التعليم الجامعي الوطني من تطوُّر ملحوظ مستهدفة تحقيق مضامين رؤية السعودية 2030.

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جامعة الملك خالد

وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن تخصصات الهندسة بجامعة الملك خالد تقدمت الجامعات السعودية في هذا التصنيف العالمي محققة المركز الثالث وطنيًّا من بين 18 جامعة سعودية ظهرت في التصنيف، والترتيب الـ 201 عالميًّا هذا العام من بين 1374 جامعة عالمية، متقدمة نحو 200 مركز مقارنة بالعام الماضي.

مراكز متقدمة

كما سجلت أيضًا تخصصات العلوم الفيزيائية المركز الثالث وطنيًّا من بين 17 جامعة سعودية، والترتيب الـ 251 عالميًّا هذا العام من بين 1370 جامعة عالمية، متقدمة 150 مركزًا عن العام الماضي. وتدرج جهة التصنيف ضمن هذه التخصصات (الفيزياء والرياضيات والإحصاء والكيمياء وعلم الفلك والجيولوجيا والعلوم البيئية).

جامعة الملك خالد

كذلك حصلت تخصصات التربية على المركز الخامس وطنيًّا، ووضعها التصنيف في المرتبة الـ 401 من بين 700 جامعة عالمية، فيما حافظت تخصصات علوم الحاسب على ترتيبها في العام الماضي، بحصولها على الترتيب الـ401 من بين 1027 جامعة عالمية.

وتقدمت تخصصات علوم الحياة 100 مركز عالمي عن العام الماضي؛ لتصل إلى الترتيب الـ 501 هذا العام من بين 1059 جامعة عالمية، والخامس وطنيًّا من بين 14 جامعة سعودية. وتدرج جهة التصنيف (العلوم البيولوجية والزراعة والغابات) ضمن هذه التخصصات.

سلسلة من الأهداف

وأوضح القرني، أن جامعة الملك خالد حققت المركز الثالث وطنيًّا في تخصصات العلوم الاجتماعية من بين ثماني جامعات سعودية خضعت للتصنيف هذا العام، وحصلت على المرتبة الـ 501 عالميًّا من بين 997 جامعة عالمية في المجال نفسه، الذي يندرج ضمنه تخصصات (الإعلام والاتصال والجغرافيا). كما حافظت التخصصات الطبية والصحية على ترتيبها في العام الماضي الـ 601 عالميًّا من بين 1059 جامعة عالمية.

وأكد “القرني” أن هذه الإنجازات تأتي ضمن سلسلة متكاملة من الأهداف المخطط لها وفق خطة استراتيجية، تستهدف الوصول بالجامعة إلى العالمية، طامحة من خلالها إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 في وضع جامعة الملك خالد ضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالميًّا بحلول عام 2030م.

وأشار إلى أن جامعة الملك خالد تسعى إلى تعزيز حضورها الوطني والعالمي؛ لتكون مركزًا رياديًّا للعلم والتعليم، وأنموذجًا في مجالات البحث والابتكار، ورافدًا للاقتصاد المبني على المعرفة؛ وهو ما سيساهم في تعزيز مكانتها وسمعتها المؤسسية والأكاديمية على المستويَين الإقليمي والدولي، ويدعم تحقيق أعلى مستويات الجودة في برامج الجامعة ومخرجاتها.

ما هو تصنيف التايمز؟

يُذكر أن تصنيف التايمز العالمي (Times Higher Education) للتخصصات الأكاديمية يعتمد في معاييره على قياس مستوى التطور والابتكار في الجامعات على مستوى العالم، وكذلك جهودها البحثية للتأثير في البيئة المحلية والدولية، إضافة إلى رأي المتخصصين وأرباب الأعمال في الجهود الأكاديمية المبذولة في تعليم الطلبة، وإعدادهم بأفضل مستوى يتناسب مع الاحتياجات العالمية في مجالات التنمية والتطوير والبحث والابتكار.

جامعة الملك خالد برجال ألمع

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