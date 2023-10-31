Icon

التعاون والوحدة يستهدفان الفوز الثاني في كأس الملك Icon أمطار غزيرة تغلق الشوارع في الدمام Icon تألق الفتح يصطدم برغبة الشباب في استعادة توازنه Icon خلال أسبوعين.. طيران ناس يتسلم 4 طائرات إيرباص A320neo جديدة Icon الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام أبها Icon الأمير خالد الفيصل في أحدث ظهور له Icon حكام مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس الملك Icon جامعة أم القرى تعلن عن فرص وظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه Icon التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الاتفاق Icon حساب المواطن يوضح إجراءات التعامل مع حالة الأب غير المؤهل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد تحذيرات المركز الوطني للأرصاد

جامعة الملك خالد: تعليق الدراسة الحضورية اليوم

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
جامعة الملك خالد: تعليق الدراسة الحضورية اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة الحضورية اليوم بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، عن بُعد عبر منظومة التعليم الإلكتروني.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباراة مان يونايتد ضد السيتي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مان يونايتد ضد السيتي والقنوات الناقلة

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن 8 وظائف شاغرة

تعليق الدراسة في جامعة الطائف

وكانت جامعة الطائف أعلنت تعليق الدراسة الحضورية خلال الفترة المسائية بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة إنه حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، عن بُعد عبر منصَّة البلاك بورد في الحوية وكافة الفروع الأخرى.

توقعات الأرصاد اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كوريا الجنوبية تعتبر السعودية الشريك الأمثل لها في عصر ما بعد النفط
السعودية اليوم

كوريا الجنوبية تعتبر السعودية الشريك الأمثل لها...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا

السعودية اليوم
موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة في السوق الرئيسية
السوق

موعد إدراج وبدء تداول أسهم أديس القابضة...

السوق
حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري المحترفين
آخر الاخبار

حسين القحطاني يدخل قائمة الـ100 مباراة بدوري...

آخر الاخبار
مودريتش يقترب من دوري روشن في يناير
آخر الاخبار

مودريتش يقترب من دوري روشن في يناير

آخر الاخبار
يوسف المناعي يصل إلى أبها
الرياضة

يوسف المناعي يصل إلى أبها

الرياضة
شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير

وظائف