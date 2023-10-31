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أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة الحضورية اليوم بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الجامعة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، عن بُعد عبر منظومة التعليم الإلكتروني.
وكانت جامعة الطائف أعلنت تعليق الدراسة الحضورية خلال الفترة المسائية بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وقالت الجامعة إنه حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، عن بُعد عبر منصَّة البلاك بورد في الحوية وكافة الفروع الأخرى.
من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك.