أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة الحضورية اليوم بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تقرر تحويل الدراسة اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، عن بُعد عبر منظومة التعليم الإلكتروني.

تعليق الدراسة في جامعة الطائف

وكانت جامعة الطائف أعلنت تعليق الدراسة الحضورية خلال الفترة المسائية بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة إنه حرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، عن بُعد عبر منصَّة البلاك بورد في الحوية وكافة الفروع الأخرى.