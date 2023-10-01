جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت جامعة الملك سعود عن طرح وظائف لحملة البكالوريوس والماجستير للعمل في المبادرات والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية للجهات المستفيدة في مدينة مكة المكرمة على النحو التالي:
– مدير أول مشاريع
– مدير مشروع
– أخصائي تحليل أعمال
– مساعد إداري
– أخصائي إداري
– خبير استراتيجي
– أخصائي استراتيجي
– خبير إدارة التغيير
– أخصائي إدارة التغيير
– أخصائي بنية مؤسسية
– أخصائي تشاركية
– إدارة الأعمال
– الإدارة
– علوم الحاسب
– الهندسة
– أو ما يعادلها
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم).
– خبرة في مجال العمل.
– استيفاء المتطلبات الخاصة بكل وظيفة من حيث المؤهل والخبرة العملية.
– رواتب وبدلات تنافسية.
– تأمين صحي للموظف وعائلته.
– تدريب وتطوير مهني وفقاً لأنظمة الجهات المستفيدة.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الثلاثاء 1445/3/18هـ.