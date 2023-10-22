Icon

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم Icon قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه Icon تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا Icon قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه Icon موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي Icon القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء Icon بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم Icon ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب Icon عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! Icon موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لطلاب وطالبات السنة التحضيرية

جامعة الملك عبدالعزيز تتيح تسجيل رغبات التسكين في كليات السليمانية

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
جامعة الملك عبدالعزيز تتيح تسجيل رغبات التسكين في كليات السليمانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن بدء تسجيل رغبات التسكين في كليات الجامعة في السليمانية بجدة وفرع رابغ.

وقالت العمادة إن التسجيل متاح لطلاب وطالبات السنة التحضيرية الذين لم يسكنوا من الدفعة 23 وما قبل والذين سينتهون من متطلبات السنة التحضيرية بنهاية الفصل الدراسي الأول 1445هـ.

قد يهمّك أيضاً
لقطات ترصد مسيرات واشتباكات الضفة الغربية بعد كارثة المعمداني

لقطات ترصد مسيرات واشتباكات الضفة الغربية بعد كارثة المعمداني

الإطاحة بعصابة احتيال مالي وعدد من مهربي المخدرات

الإطاحة بعصابة احتيال مالي وعدد من مهربي المخدرات

ولفتت العمادة إلى أن التسجيل يتم عبر رابط الجامعة أو بوابة النفاذ الوطني الموجد.

خطوات إدخال الرغبات

وبحسب العمادة فإن إدخال الرغبات يتم من خلال الخطوات التالية :

  1. الدخول على حساب الطالب على الأودس.
  2. اختيار أيقونة السنة التحضيرية.
  3. اختيار أيقونة تسجيل الرغبات.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتسجيل الرغبات يوم 24 ديسمبر المقبل.

كليات السليمانية

يذكر أن كليات الجامعة في السليمانية تضم الكليات التالية للطلاب :

  • كلية تصاميم البيئة
  • كلية علوم البحار
  • كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة
  • كلية الهندسة
  • كلية علوم الأرض
  • معهد السياحة (دبلوم)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169 وظيفة
حصاد اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 169...

حصاد اليوم
إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي
الرياضة

إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري...

الرياضة
البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم في الشوارع
العالم

البق يغزو فرنسا والفرنسيون يلقون أثاثهم وأمتعتهم...

العالم
متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت المزايا
السعودية اليوم

متقاعدون يطالبون بتأمين طبي: تركنا العمل فسقطت...

السعودية اليوم
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
العالم

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم...

العالم
شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية
حصاد اليوم

شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة...

حصاد اليوم
حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال
السوق

حديد وطني تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25...

السوق
خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من التبرج وإظهار الزينة
السعودية اليوم

خطيب المسجد الحرام : حذروا نساءكم من...

السعودية اليوم