جامعة الملك عبدالعزيز تتيح تسجيل رغبات التسكين في كليات السليمانية

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن بدء تسجيل رغبات التسكين في كليات الجامعة في السليمانية بجدة وفرع رابغ.
وقالت العمادة إن التسجيل متاح لطلاب وطالبات السنة التحضيرية الذين لم يسكنوا من الدفعة 23 وما قبل والذين سينتهون من متطلبات السنة التحضيرية بنهاية الفصل الدراسي الأول 1445هـ.
ولفتت العمادة إلى أن التسجيل يتم عبر رابط الجامعة أو بوابة النفاذ الوطني الموجد.
وبحسب العمادة فإن إدخال الرغبات يتم من خلال الخطوات التالية :
وأشارت إلى أن آخر موعد لتسجيل الرغبات يوم 24 ديسمبر المقبل.
يذكر أن كليات الجامعة في السليمانية تضم الكليات التالية للطلاب :