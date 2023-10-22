جامعة الملك عبدالعزيز تتيح تسجيل رغبات التسكين في كليات السليمانية

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن بدء تسجيل رغبات التسكين في كليات الجامعة في السليمانية بجدة وفرع رابغ.

وقالت العمادة إن التسجيل متاح لطلاب وطالبات السنة التحضيرية الذين لم يسكنوا من الدفعة 23 وما قبل والذين سينتهون من متطلبات السنة التحضيرية بنهاية الفصل الدراسي الأول 1445هـ.

ولفتت العمادة إلى أن التسجيل يتم عبر رابط الجامعة أو بوابة النفاذ الوطني الموجد.

خطوات إدخال الرغبات

وبحسب العمادة فإن إدخال الرغبات يتم من خلال الخطوات التالية :

الدخول على حساب الطالب على الأودس. اختيار أيقونة السنة التحضيرية. اختيار أيقونة تسجيل الرغبات.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتسجيل الرغبات يوم 24 ديسمبر المقبل.

كليات السليمانية

يذكر أن كليات الجامعة في السليمانية تضم الكليات التالية للطلاب :