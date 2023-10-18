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جامعة الملك فيصل تعلن فتح باب التقديم على وظائفها

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
جامعة الملك فيصل تعلن فتح باب التقديم على وظائفها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للسعوديين والسعوديات على بند التشغيل الذاتي بنظام العقود لحملة البكالوريوس (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– سكرتير إداري

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– مساعد إداري

– مدخل بيانات

– أمين مستودع

– سكرتير طبي

– مساعد طبيب أسنان

– فني تعقيم

– فني مختبر أسنان

– فني أشعة

– أخصائي نظم معلومات صحية

– أخصائي مكافحة العدوى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصلًا على المؤهل المطلوب في التخصص المحدد من جامعة معترف بها.
– ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1445/4/3هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/4/8هـ.

 

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