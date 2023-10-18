جامعة الملك فيصل تعلن فتح باب التقديم على وظائفها المنتخب السعودي يكشف تفاصيل إصابة حسان تمبكتي وهوساوي شاهد.. أمطار غزيرة على قلوة والحرث إنفانتينو: كأس العالم 2034 سيكون في آسيا السفارة السعودية في بيروت لـ المواطنين: غادروا لبنان فوراً الاتحادات الآسيوية تدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 سامي الجابر: الدوري السعودي من أفضل 5 دوريات بالعالم السوق المالية: تغريم شركتين 4.2 ملايين ريال إيغور بيسكان: جئت لبناء مجد جديد مع الشباب إمام عاشور يتقدم قائمة الأهلي المصري لمواجهة سيمبا
أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للسعوديين والسعوديات على بند التشغيل الذاتي بنظام العقود لحملة البكالوريوس (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) على النحو التالي:
– سكرتير إداري
– مساعد إداري
– مدخل بيانات
– أمين مستودع
– سكرتير طبي
– مساعد طبيب أسنان
– فني تعقيم
– فني مختبر أسنان
– فني أشعة
– أخصائي نظم معلومات صحية
– أخصائي مكافحة العدوى
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصلًا على المؤهل المطلوب في التخصص المحدد من جامعة معترف بها.
– ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.
بدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1445/4/3هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/4/8هـ.