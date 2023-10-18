جامعة الملك فيصل تعلن فتح باب التقديم على وظائفها

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها للسعوديين والسعوديات على بند التشغيل الذاتي بنظام العقود لحملة البكالوريوس (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– سكرتير إداري

– مساعد إداري

– مدخل بيانات

– أمين مستودع

– سكرتير طبي

– مساعد طبيب أسنان

– فني تعقيم

– فني مختبر أسنان

– فني أشعة

– أخصائي نظم معلومات صحية

– أخصائي مكافحة العدوى

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصلًا على المؤهل المطلوب في التخصص المحدد من جامعة معترف بها.

– ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1445/4/3هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1445/4/8هـ.