جامعة بيشة تعلن عن 40 وظيفة أكاديمية شاغرة

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أعلنت جامعة بيشة عن طرح عدد (40) وظيفة أكاديمية للسعوديين والسعوديات للعام الجامعي 1445هـ بالمراتب (أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) التي ترغب في شغلها عن طريق التعاقد على النحو التالي:
– أستاذ مساعد
– أستاذ مشارك
– الحاسبات
– تقنية المعلومات
– الهندسة
– العلوم الطبية التطبيقية
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
– أن يكون تخصص الدكتوراه امتداد لتخصصي البكالوريوس والماجستير .
– أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجة العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد ونحوها.
– إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.
– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية إن وجدت.
– التقديم على وظيفة واحدة فقط (في حال التقديم على أكثر من وظيفة يلغى الطلب) كما أنه لن يتم النظر في أي طلبات غير مكتملة أو غير مستوفية الشروط.
– انطباق شروط وضوابط التعيين على المتقدم وفقاً للمادة الخامسة عشر من اللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين.
– إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الانجليزية إذا كان المتقدم خريجاً من جامعة لغة الدراسة بها غير الإنجليزية.
يبدأ التقديم الأحد 1445/3/30هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/4/6هـ.