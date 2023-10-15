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للعام الجامعي 1445هـ 

جامعة بيشة تعلن عن 40 وظيفة أكاديمية شاغرة

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
جامعة بيشة تعلن عن 40 وظيفة أكاديمية شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة بيشة عن طرح عدد (40) وظيفة أكاديمية للسعوديين والسعوديات للعام الجامعي 1445هـ  بالمراتب (أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) التي ترغب في شغلها عن طريق التعاقد على النحو التالي:
– أستاذ مساعد

– أستاذ مشارك

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التخصصات المطلوبة:

– الحاسبات

– تقنية المعلومات

– الهندسة

– العلوم الطبية التطبيقية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– أن يكون تخصص الدكتوراه امتداد لتخصصي البكالوريوس والماجستير .
– أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجة العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد ونحوها.
– إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.
– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية إن وجدت.
– التقديم على وظيفة واحدة فقط (في حال التقديم على أكثر من وظيفة يلغى الطلب) كما أنه لن يتم النظر في أي طلبات غير مكتملة أو غير مستوفية الشروط.
– انطباق شروط وضوابط التعيين على المتقدم وفقاً للمادة الخامسة عشر من اللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين.
– إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الانجليزية إذا كان المتقدم خريجاً من جامعة لغة الدراسة بها غير الإنجليزية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأحد 1445/3/30هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/4/6هـ.

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