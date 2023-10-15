جامعة بيشة تعلن عن 40 وظيفة أكاديمية شاغرة

أعلنت جامعة بيشة عن طرح عدد (40) وظيفة أكاديمية للسعوديين والسعوديات للعام الجامعي 1445هـ بالمراتب (أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) التي ترغب في شغلها عن طريق التعاقد على النحو التالي:

– أستاذ مساعد

– أستاذ مشارك

التخصصات المطلوبة:

– الحاسبات

– تقنية المعلومات

– الهندسة

– العلوم الطبية التطبيقية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– أن يكون تخصص الدكتوراه امتداد لتخصصي البكالوريوس والماجستير .

– أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجة العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد ونحوها.

– إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.

– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية إن وجدت.

– التقديم على وظيفة واحدة فقط (في حال التقديم على أكثر من وظيفة يلغى الطلب) كما أنه لن يتم النظر في أي طلبات غير مكتملة أو غير مستوفية الشروط.

– انطباق شروط وضوابط التعيين على المتقدم وفقاً للمادة الخامسة عشر من اللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين.

– إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الانجليزية إذا كان المتقدم خريجاً من جامعة لغة الدراسة بها غير الإنجليزية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأحد 1445/3/30هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/4/6هـ.