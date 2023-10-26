جاهزية واحترافية عالية للتعامل مع أي حدث في التمرين التعبوي وطن 93

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم، الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الخامس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 93” في المنطقة الشرقية.

كلمة للفريق القحطاني

وشهد الحفل كلمة لمساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على التمرين التعبوي المشترك “وطن 93” الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما تحظى به قطاعات قوى الأمن الداخلي من دعم ومتابعة.

تدريبات مشتركة

وبين أن قوات الأمن الداخلي والقوات المساندة من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة نفذت التدريبات الميدانية المشتركة في التمرين، بمتابعة قادة قطاعات قوى الأمن الداخلي، والجهة الإشرافية المختصة بوزارة الداخلية.

واستعرضت القوات المشاركة في التمرين جاهزيتها من خلال تنفيذ عدد من الفرضيات الأمنية في مسرح عمليات افتراضي شاركت فيه جميع القوات باختلاف مهامها واختصاصاتها.

وراعت الفرضيات استخدام أحدث التقنيات العملياتية والآليات بما في ذلك إبراز الجاهزية الميدانية للتعامل مع أي حدث من أي نوع في إطار اختصاصاتها، ورفع قدراتها بما يلبي سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والتعامل معها.

احترافية عالية

وأظهرت الفرضيات قدرات قطاعات قوى الأمن الداخلي على القيام بمهامها باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن.

ويبرز التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي، التنسيق والتكامل بين كافة القطاعات الأمنية والجهات المساندة، ويقام كل عامين بقيادة ميدانية من أحد القطاعات المشاركة بالمداورة، وتشرف على تنفيذه شؤون العمليات بوزارة الداخلية.

حضر الحفل الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وعضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ومساعد رئيس أمن الدولة عبدالله بن عبدالكريم العيسى، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام المباحث العامة أحمد بن عبدالعزيز العيسى، ومحافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، وقائد قوات الأمن الخاصة الفريق ركن مفلح بن سليم العتيبي، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وكبار المسؤولين المدنيين.