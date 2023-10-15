Icon

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من محمد بن راشد Icon جدل بشأن مستقبل متعب الحربي مع الشباب Icon رحيل جيزيل خوري وجه الإعلام اللبناني الباسم Icon ليفربول يُحدد بديل محمد صلاح Icon تاليسكا يتفوق على نيمار ويحصد جائزة آسيوية Icon 11 لاعبًا من الأخضر يواجهون مالي للمرة الثانية Icon تحسن ملموس في درجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء Icon جيسوس يُحاضر المدربين الوطنيين Icon فهد المولد يقترب من اقتحام قائمة خاصة مع الأخضر Icon السديس: استديو رئاسة الشؤون الدينية نقلة رقمية لإيصال رسالة القرآن الوسطية عالميًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تلقيه أكثر من عرض

جدل بشأن مستقبل متعب الحربي مع الشباب

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
جدل بشأن مستقبل متعب الحربي مع الشباب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم متعب الحربي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

غموض مستقبل متعب الحربي

وينتهي عقد متعب الحربي في صيف عام 2026، إلا أنه يحظى باهتمام كبير من أكثر من ناد خلال الفترة الحالية، كما تؤكد تقارير رفضه لتجديد عقده مع الشباب.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بشركة الأهلي إسناد

وظائف شاغرة بشركة الأهلي إسناد

أسباب انتقال كريم بنزيما لدوري روشن

أسباب انتقال كريم بنزيما لدوري روشن

متعب الحربي
الحربي

وعلق رئيس نادي الشباب، محمد المنجم على مستقبل متعب الحربي، خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “هو من أبناء النادي وعقده ما يزال ساريًا، ولن يرحل”.

وعلى الرغم من تصريحات المنجم، إلا أن تقارير عديدة أكدت رغبة الحربي في الرحيل، وأكد الإعلامي محمد السبيعي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن اللاعب أبلغ الإدارة أنه يريد المغادرة ولن يُجدد تعاقده، متمنيًا انتقاله للهلال.

متعب الحربي
الحربي

تفاعل جماهيري مع وجهة الحربي

وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس” مع الوجهة المحتملة لمتعب الحربي، حيث أشاد المتابعون بمستواه وخبراته رغم صغر سنه، وتمنى البعض انتقاله إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي، فيما أكد البعض الآخر أنه سيكون مناسبًا للهلال.

ويُعد الحربي صاحب الـ23 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وشارك معه في أكثر من 90 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

متعب الحربي
الحربي – المصدر @AlShababSaudiFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين...

السعودية اليوم
مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
آخر الاخبار

مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY

وظائف
الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد
الرياضة

الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد

الرياضة
فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون...

السعودية اليوم
مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية
السوق

مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون...

السوق
انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
آخر الاخبار

انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

وظائف