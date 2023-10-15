جدل بشأن مستقبل متعب الحربي مع الشباب

تُسيطر حالة من الغموض على مستقبل النجم متعب الحربي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

غموض مستقبل متعب الحربي

وينتهي عقد متعب الحربي في صيف عام 2026، إلا أنه يحظى باهتمام كبير من أكثر من ناد خلال الفترة الحالية، كما تؤكد تقارير رفضه لتجديد عقده مع الشباب.

وعلق رئيس نادي الشباب، محمد المنجم على مستقبل متعب الحربي، خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “هو من أبناء النادي وعقده ما يزال ساريًا، ولن يرحل”.

وعلى الرغم من تصريحات المنجم، إلا أن تقارير عديدة أكدت رغبة الحربي في الرحيل، وأكد الإعلامي محمد السبيعي، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن اللاعب أبلغ الإدارة أنه يريد المغادرة ولن يُجدد تعاقده، متمنيًا انتقاله للهلال.

تفاعل جماهيري مع وجهة الحربي

وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس” مع الوجهة المحتملة لمتعب الحربي، حيث أشاد المتابعون بمستواه وخبراته رغم صغر سنه، وتمنى البعض انتقاله إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي، فيما أكد البعض الآخر أنه سيكون مناسبًا للهلال.

ويُعد الحربي صاحب الـ23 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وشارك معه في أكثر من 90 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.