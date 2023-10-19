جدل قانوني بشأن احتمالية مشاركة جوتا في آسيا

أثار الخبير القانوني أحمد الشيخي حالة من الجدل بشأن احتمالية مشاركة النجم البرتغالي جوتا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

جدل بشأن مشاركة جوتا

وقال الشيخي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “إن صح خبر إشراك جوتا مع نادي الاتحاد في دوري أبطال آسيا في المباراة القادمة، فالأمر لا يخرج عن احتمالين”.

وأوضح الشيخي أن الأمر الأول هو أن الاتحاد سيشرك جوتا وهو غير مسجل ضمن قائمة الثمانية في نظام MySAFF؛ وهذا قد يؤدي إلى خسارة النقاط الثلاث حال تقديم احتجاج.

وأضاف: “أو أن اتحاد الكرة (استثنى) نادي الاتحاد وسمح له بتسجيل أكثر من ٨ أجانب في النظام؛ وهذا سيفتح أبواباً يصعب إغلاقها، حيث لم يتم استثناء أندية أخرى من تطبيق النظام، كان آخرها نادي الهلال في كأس العالم الماضية”.

وتابع: “إشراك اللاعب (إن حدث) لا يخرج عن هذين الاحتمالين، وحدوث أي منهما دون تقديم احتجاج (لسبب أو لآخر) لن يغير من حقيقة أنهما مخالفان للنظام ولمبدأ عدالة المنافسة، حتى وإن كان الهدف سامٍ ويتمثل في مساعدة أنديتنا المشاركة خارجياً، أو في عدم فسخ جوتا لعقده لعدم المشاركة”.

اللاعب مع الاتحاد

وشارك جوتا في 9 مباريات منذ الانضمام إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي، بواقع 4 في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، و5 مباريات كبديل في دوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل هدف.