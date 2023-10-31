جريان وادي الرمة بعد الأمطار الغزيرة

شهد وادي الرمة جريان المياه فيه بشكل شديد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة جريان المياه، في الوادي عند الثمامية جنوب حائل وكذلك عند شمال الحليفة جنوب غرب حائل.

جريان وادي الرمة

ويعد وادي الرمة أحد الأودية الأكبر والأشهر، في المملكة بالإضافة لأهمية موقعه الذي يقطع وسط الجزيرة العربية عرضاً، ويمتد من الشمال الشرقي للمملكة حتى حدودها مع العراق.

كما يُعد ظاهرة طبيعية؛ نظراً لاتساع عرضه وطول امتداده، وتربعه على مساحة شاسعة يعبر خلالها من غرب المملكة وحتى شرقها، وهذا ما جعله أطول أودية شبه الجزيرة العربية، إذ يبلغ طوله تقريباً 1000 كلم، حيث يبدأ من مشارف المدينة المنورة من السفوح الشرقية لجبال منطقتها، وسفوح الحرات المجاورة، ويتجه نحو الشرق حيث يمتد إلى الكويت مروراً بمنطقة القصيم، حيث يكون فيها معظم جريانه، ما جعله يحمل في ذلك الجزء المار بالمنطقة اسم “وادي القصيم”، الذي يصب فيه أكثر من 600 رافد، ويعد متنزهاً عاماً لأهالي القصيم.