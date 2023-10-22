جماهير الأهلي تنتقد خشونة لاعبي الوحدة : تصرفات تُفقدنا أهم نجوم دوري روشن

لقطات لعمال معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم قصة وادي فليج في حفر الباطن بالتزامن مع عرض مسرحية باسمه تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمواجهة سيمبا قوات الاحتلال تمهل مستشفى القدس في غزة ساعة واحدة لإخلائه موعد مباراة مازيمبي ضد الترجي في إياب دوري السوبر الإفريقي القنوات الناقلة لـ مباراة العين ضد الفيحاء بدء تسجيل المعلمين في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات اليوم ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب عجز تاريخي للميزانية الأمريكية وبايدن يطلب دعمًا لإسرائيل! موعد مباراة النصر ضد الدحيل والقنوات الناقلة
انتقدت جماهير النادي الأهلي، خشونة لاعبي الوحدة في مباراة الفريقين أمس في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن.
وكانت المباراة شهدت إصابة اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه من الراقي بالإضافة لتعرض الإسباني فيجا لتدخلات عنيفة من لاعبي الوحدة، كما طُرد اللاعب علاء حجي من الوحدة بسبب إحدى تدخلاته العنيفة في الدقيقة الـ91 من عمر المباراة.
جماهير الأهلي قالت عبر منصة “إكس”: “مثل هذه التدخلات تُفقدنا نجوم بقيمة عالية في دورينا”.
وكان الراقي افتتح التسجيل عبر الفرنسي سانت ماكسيمين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
وفي بداية الشوط الثاني، سجل اللاعب عبدالباسط هندي هدف التعادل للوحدة بالخطأ في مرماه عند حلول الدقيقة الـ52.
وواصل الراقي محاولاته لتسجيل الهدف الثاني، حيث نجح اللاعب روجير إيبانيز في إحراز ثاني الأهداف للأهلي بالدقيقة الـ69.
كيسيه لاعب #الأهلي يخرج مصابًا#دوري_روشن_السعودي#الأهلي_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/O1K28Li2Ac
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 21, 2023
وفي الدقيقة الـ84 سجل اللاعب الجزائري رياض محرز الهدف الثالث للراقي.