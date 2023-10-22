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بعد إصابة فرانك كيسيه وماكسيمين

جماهير الأهلي تنتقد خشونة لاعبي الوحدة : تصرفات تُفقدنا أهم نجوم دوري روشن

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
جماهير الأهلي تنتقد خشونة لاعبي الوحدة : تصرفات تُفقدنا أهم نجوم دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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انتقدت جماهير النادي الأهلي، خشونة لاعبي الوحدة في مباراة الفريقين أمس في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن.

الأهلي ضد الوحدة

وكانت المباراة شهدت إصابة اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه من الراقي بالإضافة لتعرض الإسباني فيجا لتدخلات عنيفة من لاعبي الوحدة، كما طُرد اللاعب علاء حجي من الوحدة بسبب إحدى تدخلاته العنيفة في الدقيقة الـ91 من عمر المباراة.

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جماهير الأهلي قالت عبر منصة “إكس”: “مثل هذه التدخلات تُفقدنا نجوم بقيمة عالية في دورينا”.

وكان الراقي افتتح التسجيل عبر الفرنسي سانت ماكسيمين في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني، سجل اللاعب عبدالباسط هندي هدف التعادل للوحدة بالخطأ في مرماه عند حلول الدقيقة الـ52.

وواصل الراقي محاولاته لتسجيل الهدف الثاني، حيث نجح اللاعب روجير إيبانيز في إحراز ثاني الأهداف للأهلي بالدقيقة الـ69.

وفي الدقيقة الـ84 سجل اللاعب الجزائري رياض محرز الهدف الثالث للراقي.

 

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