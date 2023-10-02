جماهير الاتحاد: بيان الاتحاد الآسيوي ضعيف

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علق جمهور نادي الاتحاد على بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك بعد إلغاء مباراة العميد ضد سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.
وقال اتحاد القدم الآسيوي في بيانه: “تم إلغاء المباراة، والتي كان من المقرر إقامتها في أصفهان الليلة، يجدد اتحاد القدم الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وتابع البيان: “سيتم إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة”.
وقالت فئات عريضة من جماهير العميد: “بيان ضعيف ويُثبت أن اتحاد القدم الآسيوي ضعيف وهش لا يمكنه اتخاذ قرارات قوية تخدم الكرة الآسيوية”.
وجاء الإلغاء، بعد مغادرة لاعبي العميد ملعب نقش جهان الذي كان من المقرر إقامة المباراة عليه اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.
وطالب لاعبو العميد، طاقم حكام المباراة ومراقبها بإزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين ولم يتم التجاوب مما أدى لإلغاء المباراة.