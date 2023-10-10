جماهير الاتحاد تدعم عودة عبدالرحمن العبود

طالبت جماهير الاتحاد، المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، بالاعتماد على اللاعب عبدالرحمن العبود في المباريات المقبلة للفريق.

وكان العبود تم استبعاده في الفترة الماضية بقرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

سبب المطالبة بعودة عبدالرحمن العبود

ولكن وبعد خسارة الاتحاد من الأهلي بهدف دون رد في تاسع جولات دوري روشن، طالبت جماهير العميد بعودة العبود لتنشيط الجانب الهجومي في الفريق.

وفي وقت سابق، علق العبود قائلًا: “بعد انقضاء فترة التسجيل وبعد السكوت الطويل احترامًا للكيان ولعقدي ومحبتي لجمهور العميد، تمنيت أن يكون الحال أفضل مما كان خصوصًا في قضية التجاهل والإبعاد التي لا أعلم حتى هذه اللحظة ما هي الأسباب”.

وأضاف عبدالرحمن العبود عبر خاصية “ستوري”، على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”: “انتظرت الحراك والإنصاف لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب وأي تواصل والحال هو الحال”.