قيمة دعم حساب المواطن تختلف من أسرة إلى أخرى بناء على أمرين جماهير الاتحاد تدعم عودة عبدالرحمن العبود السديس: القدس والأقصى من الثوابت الدينية والتاريخية الملاكم فرانسيس إنجانو يصل إلى الرياض حكم قضائي جديد يورط برشلونة تأثير تغيير تركيبة الأسرة على دعم حساب المواطن البروفيسورة السعودية حنان بلخي مديرًا إقليميًا لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة النصر يستأنف ضد إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات النمسا تجلي رعاياها من إسرائيل والنرويج تعلق الرحلات الجوية
طالبت جماهير الاتحاد، المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، بالاعتماد على اللاعب عبدالرحمن العبود في المباريات المقبلة للفريق.
وكان العبود تم استبعاده في الفترة الماضية بقرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو.
ولكن وبعد خسارة الاتحاد من الأهلي بهدف دون رد في تاسع جولات دوري روشن، طالبت جماهير العميد بعودة العبود لتنشيط الجانب الهجومي في الفريق.
وفي وقت سابق، علق العبود قائلًا: “بعد انقضاء فترة التسجيل وبعد السكوت الطويل احترامًا للكيان ولعقدي ومحبتي لجمهور العميد، تمنيت أن يكون الحال أفضل مما كان خصوصًا في قضية التجاهل والإبعاد التي لا أعلم حتى هذه اللحظة ما هي الأسباب”.
وأضاف عبدالرحمن العبود عبر خاصية “ستوري”، على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”: “انتظرت الحراك والإنصاف لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب وأي تواصل والحال هو الحال”.