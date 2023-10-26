جماهير الاتحاد تُطالب بإقالة نونو سانتو

أعربت الجماهير الاتحادية عن غضبها من أداء الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو، وطالبت الإدارة بضرورة إقالته من تدريب العميد.

تعادل الاتحاد ضد الحزم

ولعب الاتحاد ضد الحزم على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الحزم إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر.

إقالة نونو سانتو مطلب

وأطلقت الجماهير الاتحادية هاشتاق “إقالة نونو سانتو مطلب”، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، بعد التفاعل الكبير معه، حيث انتقد مشجعو الاتحاد سياسته، وإصراره على الدفع بلاعبين محددين.

وقال شاكر: “فوز على الخلود بلنتيات والمعيوف أنقذنا، تعادل أمام الفيحاء، خسارة من الأهلي، تعادل أمام التعاون، تعادل أمام الحزم، وغير هذا كله مستوى الفريق سيئ جدًّا خروج نونو سانتو مطلب، لأن التفكير في بقائه ضياع وقت”.

وكتب أحمدوف: “أصر على استمرار حمدالله (رغم التوقيع مع بنزيما)، أصر على استمرار رومارينيو وكورونادو رغم بإمكانه جلب لاعبين أفضل منهم، جلب جوتا وبعد شهرين استبعده من الاتحاد، استبعاد العبود رغم أن الفريق بحاجه لـ أجنحة والكوارث كثيره جدًّا مع هذا المدرب”.

وعلق الضاوي قائلًا: “أول مراحل التصحيح في الاتحاد: إقالة نونو سانتو، عودة العبود، العمل للشتوية بإعادة جوتا وحجازي، استبعاد حمدالله ورومارينيو، محليين على الدكة للممثل السعودية في كأس العالم ولهوية حامل لقب الدوري السعودي”.