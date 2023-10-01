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بعد وجود مطالب بإقالته

جماهير النصر تدافع عن لويس كاسترو

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٩ مساءً
جماهير النصر تدافع عن لويس كاسترو
المواطن - فريق التحرير

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دافعت فئات عريضة من جماهير نادي النصر عن المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وذلك بعد مطالبة الكثيرين بإقالته قبل مواجهة نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني غدًا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

مستويات مميزة مع لويس كاسترو 

ويقدم النصر مستويات مميزة مع المدرب كاسترو حيث حقق الفوز في 6 مباريات متتالية في بطولة دوري روشن، بعد أن كان خسر أول جولتين بالإضافة إلى الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا على حساب فريق بيرسيبوليس الإيراني.

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النصراويون ذكروا أن من دشن وسم ” رحيل كاسترو مطلب نصراوي” عبر منصة ” إكس” ليس مشجعًا للنادي وإنما وُضع هذا الوسم بغرض هدم استقرار الفريق الكروي الأول.

لويس كاسترو قبل مباراة النصر والفتح
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

التشكيل المتوقع 

وفي مواجهة استقلال دوشنبه، سيكون التشكيل المتوقع لنادي النصر مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، محمد قاسم، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

وكان أصفر الرياض فاز في الجولة الأولى في العاصمة الإيرانية طهران على نادي بيرسبوليس الإيراني بثنائية دون رد أحرزهما كل من عبدالرحمن غريب ومحمد قاسم.

يذكر أن كاسترو صاحب الـ 62 عامًا تولى تدريب النصر صيف العام الحالي قادمًا من نادي بوتافوجو البرازيلي.

 

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