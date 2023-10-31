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يشارك حاليًّا في حفل أفضل لاعب في آسيا عن عام 2022

جماهير الهلال تساند سالم الدوسري : التورنيدو أفضل لاعب آسيوي

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
جماهير الهلال تساند سالم الدوسري : التورنيدو أفضل لاعب آسيوي
المواطن - فريق التحرير

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ساندت جماهير نادي الهلال نجم الفريق الكروي الأول، سالم الدوسري، الذي يحضر حاليًّا حفل توزيع جائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2022.

ودشن الجمهور الهلالي وسمًا بعنوان “التورنيدو أفضل لاعب آسيوي” شهد تفاعلًا كبيرًا عبر منصة “إكس”.

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ماذا قال سالم الدوسري قبل الحفل ؟

ويقام الحفل مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، حيث قال الدوسري في المؤتمر الصحفي أمس قبل انطلاق الحفل: “زملائي في المنتخب السعودي والهلال هم سبب ترشحي للجائزة، لم أكن لأصل إلى ما وصلت إليه إلا بمساعدتهم”.

وتابع: “سعدت للغاية بترشحي وهذا يدفعني لتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة ودعونا نرى ما سيحدث”.

الهلال - سالم الدوسري

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022، وضمت كلًّا من؛ سالم الدوسري، ونجم الدحيل القطري، المعز علي، ونجم ملبورن الأسترالي، ماثيو ليكي.

وتحدث الاتحاد الآسيوي عن سالم الدوسري قائلًا: “قام بدور محوري في فوز المنتخب السعودي خلال كأس العالم 2022 في قطر، على الأرجنتين التي توجت لاحقًا بلقب البطولة”.

وتابع: “وقد نجح الدوسري صاحب الـ32 عامًا، في مساواة الرقم القياسي المسجل باسم سامي الجابر لأكبر عدد من الأهداف للسعودية في نهائيات كأس العالم (بمجموع 3 أهداف)”.

وأضاف: “وساهم الدوسري، أيضًا في تتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي 2021- 2022 وكأس الملك 2022- 2023، ونجح في تسجيل هدفين خلال المباراة أمام فلامينغو البرازيلي في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية”.

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