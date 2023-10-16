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أُسس في 16 أكتوبر من عام 1957

جماهير الهلال تُحيي الذكرى الـ66 لتأسيس النادي

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٩ مساءً
جماهير الهلال تُحيي الذكرى الـ66 لتأسيس النادي
المواطن - فريق التحرير

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تحتفل جماهير نادي الهلال اليوم بالذكرى الـ 66 على تأسيس النادي حيث تم تأسيسه في 16 أكتوبر من عام 1957 على يد الشيخ الراحل عبدالرحمن بن سعيد المُلقب بـ ” شيخ الرياضيين”.

مؤسس الهلال

ووُلد عبدالرحمن بن سعيد في الرياض عام 1928 ميلاديًا وفارق الحياة في 16 رمضان عام 1432 هـ، الموافق 15 أغسطس من عام 2011 ميلاديًا.

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الجماهير الزرقاء أعربت عن سعادتها بتشجيع النادي متمنية له التوفيق في المحافل والبطولات المقبلة.

الهلال - كأس الملك
الأزرق بطل كأس الملك

66 لقبًا في 66 عامًا

وحقق الأزرق طوال 66 عامًا، 66 بطولة بواقع 18 لقبًا في الدوري السعودي للمحترفين و 10 ألقاب في كأس الملك و 13 لقبًا في كأس ولي العهد و 7 ألقاب في كأس الاتحاد السعودي ولقب وحيد لكأس المؤسس و 3 ألقاب في كأس السوبر السعودي ولقب وحيد في كأس السوبر المصري السعودي ولقب وحيد في كأس السوبر العربي ومثله في بطولة كأس الكؤوس العربية، 3 ألقاب في كأس الخليج العربي، لقبين في كأس السوبر الآسيوي، لقبين في كأس الكؤوس الآسيوية، دوري أبطال آسيا 4 مرات.

وكان الهلال حقق آخر ألقابه في مايو الماضي، بالفوز بلقب كأس الملك على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

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