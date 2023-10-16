جماهير الهلال تُحيي الذكرى الـ66 لتأسيس النادي

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تحتفل جماهير نادي الهلال اليوم بالذكرى الـ 66 على تأسيس النادي حيث تم تأسيسه في 16 أكتوبر من عام 1957 على يد الشيخ الراحل عبدالرحمن بن سعيد المُلقب بـ ” شيخ الرياضيين”.
ووُلد عبدالرحمن بن سعيد في الرياض عام 1928 ميلاديًا وفارق الحياة في 16 رمضان عام 1432 هـ، الموافق 15 أغسطس من عام 2011 ميلاديًا.
الجماهير الزرقاء أعربت عن سعادتها بتشجيع النادي متمنية له التوفيق في المحافل والبطولات المقبلة.
وحقق الأزرق طوال 66 عامًا، 66 بطولة بواقع 18 لقبًا في الدوري السعودي للمحترفين و 10 ألقاب في كأس الملك و 13 لقبًا في كأس ولي العهد و 7 ألقاب في كأس الاتحاد السعودي ولقب وحيد لكأس المؤسس و 3 ألقاب في كأس السوبر السعودي ولقب وحيد في كأس السوبر المصري السعودي ولقب وحيد في كأس السوبر العربي ومثله في بطولة كأس الكؤوس العربية، 3 ألقاب في كأس الخليج العربي، لقبين في كأس السوبر الآسيوي، لقبين في كأس الكؤوس الآسيوية، دوري أبطال آسيا 4 مرات.
وكان الهلال حقق آخر ألقابه في مايو الماضي، بالفوز بلقب كأس الملك على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.