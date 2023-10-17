جماهير هولندا تدين بالفضل لـ فان دايك

أنقذ المدافع فيرجيل فان دايك منتخب هولندا من إهدار فرصة التأهل لـ كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد أن أنعش آمال بلاده في التأهل، وذلك بعد تسجيله هدف الفوز في شباك المنتخب اليوناني في الجولة الثامنة من تصفيات كأس أمم أوروبا.

هولندا تعود من بعيد

المنتخب الهولندي دخل مباراة اليونان ولا خيار أمامه سوى الفوز، حيث أهدر اللاعب فيجهورست ركلة جزاء للمنتخب الهولندي في الشوط الأول، ليتحصل المنتخب البرتقالي على ركلة جزاء ثانية، سددها فان دايك بنجاح معلنًا فوز بلاده على المنتخب اليوناني في العاصمة اليونانية أثينا.

الفوز جعل المنتخب الهولندي يصعد من المركز الثالث للمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، مجددًا آماله في التأهل رفقة المنتخب الفرنسي لنهائيات يورو 2024 في ألمانيا صيف العام المقبل.

جماهير المنتخب الهولندي أشادت بهدوء فان دايك الذي منح المنتخب البرتقالي 3 نقاط ثمينة قبل جولتين من نهاية تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

نتائج مباريات الاثنين

وكانت مباريات أمس في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 انتهت بفوز النمسا على أذربيجان بهدف دون رد، وفوز سلوفاكيا على لوكسمبورج بهدف دون رد، وفوز البرتغال على البوسنة والهرسك بخماسية دون رد، وفوز آيسلندا على منتخب ليشتنشتاين برباعية نظيفة، وفوز هولندا على اليونان بهدف دون رد، بينما فازت إيرلندا على جبل طارق برباعية دون رد وتم إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد لدواعي أمنية.