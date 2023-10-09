جمعية ثمار توافق على زيادة رأس المال إلى 250 مليون ريال

أعلن مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة، اليوم الاثنين، عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) المنعقد يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد الكريم بن محمد بن محمد النهير عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 29 مايو 2023، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13 مايو 2026، خلفاً للعضو المستقل السابق محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكيت.

زيادة رأس المال

أيضا تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

– رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (100,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (10,000,000) سهم عادي.

– رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (250,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (25,000,000) سهم عادي.

– المبلغ الإجمالي للزيادة هو (150,000,000) ريال سعودي.

– نسبة زيادة رأس المال: (150% ).

– طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 15,000,000 سهم عادي.

– سبب زيادة رأس المال: لدعم أنشطة الشركة وسداد الدائنين.

– تاريخ الأحقية: في حال الموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.