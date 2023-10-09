Icon

ارتفاع أرباح “إكسترا” إلى 118.2 مليون ريال بنسبة 25.5% Icon احذروا النزول إلى البرك والمستنقعات.. تسبب مرضاً خطيراً Icon حساب المواطن: 5 إجراءات مهمة حال كانت الأهلية “غير مؤهل” Icon جمعية ثمار توافق على زيادة رأس المال إلى 250 مليون ريال Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ195 ريالاً للجرام Icon سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق Icon القطار الهيدروجيني يرسخ طموحات السعودية بتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة Icon اتهامات تلاحق إكس بنشر معلومات كاذبة حول التصعيد بين إسرائيل وفلسطين Icon الخوذة والسترة والكريك لتقديم الطلبات في مطعم بحفر الباطن Icon شهدت 4 أهداف .. التعادل يحسم مباراة غرناطة ضد برشلونة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
عبر طرح أسهم حقوق أولوية

جمعية ثمار توافق على زيادة رأس المال إلى 250 مليون ريال

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
جمعية ثمار توافق على زيادة رأس المال إلى 250 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة، اليوم الاثنين، عن نتائج الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) المنعقد يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبد الكريم بن محمد بن محمد النهير عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 29 مايو 2023، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 13 مايو 2026، خلفاً للعضو المستقل السابق محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن السكيت.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تنفذ “تمرين الأمن السيبراني” في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات

السعودية تنفذ “تمرين الأمن السيبراني” في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات

83 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية

83 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية

زيادة رأس المال

أيضا تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

– رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (100,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (10,000,000) سهم عادي.

– رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (250,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (25,000,000) سهم عادي.

– المبلغ الإجمالي للزيادة هو (150,000,000) ريال سعودي.

– نسبة زيادة رأس المال: (150% ).

– طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 15,000,000 سهم عادي.

– سبب زيادة رأس المال: لدعم أنشطة الشركة وسداد الدائنين.

– تاريخ الأحقية: في حال الموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اليوم.. إطلاق منصة ادرس في السعودية بشكلها الجديد
السعودية اليوم

اليوم.. إطلاق منصة ادرس في السعودية بشكلها...

السعودية اليوم
نونو سانتو: حمدالله باقٍ في الاتحاد
الرياضة

نونو سانتو: حمدالله باقٍ في الاتحاد

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة حلول الأولى

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في هيئة المقاولين
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في هيئة المقاولين

وظائف
هيئة الاتصالات تطلق معسكر تحدي الفضاء أكتوبر المقبل
السعودية اليوم

هيئة الاتصالات تطلق معسكر تحدي الفضاء أكتوبر...

السعودية اليوم
رسالة وليد الفراج للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا
الرياضة

رسالة وليد الفراج للأندية السعودية المشاركة في...

الرياضة
طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد التعاون
الرياضة

طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد التعاون

الرياضة
حريق يلتهم مستودعاً بحي المجيدية بالقطيف
السعودية اليوم

حريق يلتهم مستودعاً بحي المجيدية بالقطيف

السعودية اليوم