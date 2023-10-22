جندي اسرائيلي يهاجم نتنياهو : لقد خربت البلد

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هاجم جندي إسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثناء زيارته قاعدة عسكرية في منطقة غلاف غزة، بسبب مقتل العديد من زملاءه في العملية العسكرية التي تشنها قوات الجيش الإسرائيلي على القطاع.
وبحسب مقطع فيديو خرج الجندي من الصف ونادى على رئيس الوزراء موجهًا له الحديث قائلًا: اسمعني : جميع أصدقائي تم قتلهم ..لقد قمت بتخريب الدولة”.
وعلى الفور قام أحد القادة بالتدخل لتهدئة الجندي وقال له إنه يرتدي الزي العسكري وهذا الأمر لا يجوز وليس مناسبًا الآن.
يذكر أنه قبل أسبوع تقريبًا تعرض رئيس الوزارء الإسرائيلي لهجوم مماثل ومنع من إلقاء كلمة أثناء تفقد القوات في غلاف غزة.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4651 شهيدًا فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 14 ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء بحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الأحد، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيدًا منهم 117 طفلًا وغالبيتهم من جنوب قطاع غزة.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 90 شهيدًا منذ بداية القصف الإسرائيلي منهم 5 شهداء خلال عمليات وقعت في الأربعة وعشرين ساعة الماضية.
وعلى الجانب الآخر لقي أكثر من 1400 إسرائيلي مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم الأول عندما اقتحمت قوات من حماس إسرائيل.
وحسبما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن 5132 إسرائيليًا أصيبوا، 12 منهم في حالة حرجة، كما تم تسجيل 287 إصابة خطيرة، و775 متوسطة، و3614 خفيفة.
"قمت بتخريب الدولة".. جندي إسرائيلي يهاجم رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو أثناء زيارته قاعدة عسكرية في منطقة غلاف #غزة#فلسطين#الحدث pic.twitter.com/R7VMlJI76L
— ا لـحـدث (@AlHadath) October 22, 2023