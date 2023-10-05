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إلغاء Google Play Movies & TV اعتبارًا من اليوم

جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
جوجل تحذف تطبيقاً شهيراً يخص الأفلام والبرامج التلفزيونية
المواطن - فريق التحرير

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يستعد محرك البحث الأشهر حول العالم google بداية من اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، لحذف تطبيق Google Play Movies & TV، الذي سيتوقف عن العمل على Android TV، وفي رسالة بريد إلكتروني إلى مستخدمي Android TV، أكد عملاق التكنولوجيا أن تطبيق Play Movies & TV لن يكون متاحًا على النظام الأساسي اعتبارًا من 5 أكتوبر.

حذف جوجل لتطبيق شهير

وتستعد شركة جوجل للتخلص التدريجي والهادئ من تطبيقها الشهير الذي يسمح للمستخدمين بشراء أفلام هوليوود وبرامج تلفزيونية مميزة، بداية من اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023.

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وبعث عملاق الإنترنت رسالة عبر البريد الإلكتروني لمستخدمي Android TV، يخبرهم فيها بأن تطبيق Google Play Movies & TV لن يكون متاحًا على جهاز Android TV الخاص بك اعتبارًا من 05 أكتوبر 2023.

كيفية إيجاد البديل لـ Google Play Movies & TV

وبدلا من ذلك، سيتمكن المستخدمون من شراء الأفلام أو استئجارها من خلال علامة التبويب “Shop” على “أندرويد تي في”، بينما يتوفر المحتوى أيضًا من خلال YouTube وGoogle TV.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن العديد من العملاء لن يلاحظوا الفرق، خصوصًا إذا كانوا يمتلكون أدوات Google TV أحدث مثل “Chromecast”، وهو محول وسائط يسمح للمستخدمين بتشغيل محتويات، مثل مقاطع الفيديو والموسيقى، على تلفزيون رقمي.

آراء المستخدمين

وعبّر عدد من المستخدمين عن تفاجئهم بالإعلان، حيث كتب أحدهم على حسابه عبر منصة “إكس”، تويتر سابقًا، أنه حزين للغاية.

فيما ذكر آخرون أن التطبيق كان عبارة عن قمامة في كل الأحوال، مشيرين إلى أن جوجل قررت إيقافه لأنها لم تتمكن من إقناع أي شخص بمشاهدة المحتوى الذي يعرضه.

البدائل المتاحة عبر الإنترنت

كما أفاد موقع 9to5Google، أنه سيتم استبدال تطبيق Google Play Movies & TV بعلامة التبويب Shop، ويضيف التقرير أن علامة التبويب “المتجر” مصممة لتكون بمثابة البديل لشراء الأفلام واستئجارها، وكذلك لتحديد موقع المشتريات التي تم إجراؤها مسبقًا، بما في ذلك الإيجارات المستمرة.

وبالإضافة إلى الوصول إلى المحتوى من خلال قسم المكتبة، يمكنك أيضًا المشاهدة داخل تطبيق YouTube وتطبيقات Google TV المتاحة على منصات مختلفة، وفي وقت سابق من هذا العام، أوقفت شركة جوجل خدمتها التي يبلغ عمرها 10 سنوات، وهي Google Now Launcher.

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