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تمنح المستخدم مزيداً من التحكم في صحته وسلامته

جوجل تطلق أندرويد 14 رسمياً.. تعرف على مزاياه

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
جوجل تطلق أندرويد 14 رسمياً.. تعرف على مزاياه
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة جوجل، رسمياً إطلاق الإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 14، وذلك بعد أشهر من التجريب.

وأوضحت شركة جوجل، في بيان لها، أن المزايا الجديدة التي يأتي بها نظام التشغيل الأحدث، تزيد على مزايا الإصدار السابق أندرويد 13، الذي أطلق العام الماضي، والذي تمتع بمزايا، مثل: (الصوت المكاني) Spatial Audio، وبث تطبيقات التراسل، وخاصية النسخ واللصق العابرة للأجهزة، والمشغل الجديد للوسائط المتعددة، وغير ذلك الكثير.

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مزايا أندرويد 14

ويقدم الإصدار الجديد أندرويد 14 العديد من المزايا الجديدة التي تمنح المستخدم مزيداً من التحكم في صحته، وسلامته، وتحسن إمكانية الوصول، وتعزيز إمكانية تخصيص الهاتف ليتماشى مع التفضيلات الشخصية، ويشمل ذلك خلفيات الشاشة، وشاشة القفل، والاختصارات.

وبينت جوجل أن هذه الخيارات تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل الشاشة بناء على حالة المستخدم، فعلى سبيل المثال، إن بدأ الطقس يسوء فجأة، فإن أداة الطقس على شاشة القفل تصبح أكثر بروزا.

وأشارت شركة جوجل إلى أن أندرويد 14 يدعم أيضاً صور (النطاق الديناميكي العالي الفائق) Ultra HDR، كما يأتي مع ميزة (التواصل الصحي) Health Connect مدمجة في إعدادات النظام كطريقة مركزية لتخزين كافة بيانات اللياقة والصحة في مكان واحد مع الحفاظ على الخصوصية، وذلك أن البيانات تبقى مشفرة بأمان ضمن الهاتف، حيث لا يمكن حتى لجوجل رؤيتها.

الحفاظ على الخصوصية

وللحفاظ على الخصوصية أيضا، فإن أندرويد 14 سوف يرسل إشعاراً إلى المستخدم حين يحاول تطبيق منح الإذن بالوصول إلى الموقع، مشاركة موقع المستخدم مع الأطراف الأخرى، فيقرر المستخدم إن كان يريد منحه الإذن بالوصول إلى الموقع أو لا.

أيضا يأتي الإصدار الجديد من أندرويد بمزايا أخرى تسهل تجربة الاستخدام لضعاف البصر والسمع، إلى جانب التأطير التلقائي في المكالمات المرئية، والوصول بنقرة واحدة إلى ضوابط التحكم الخاصة بمنصة (جوجل هوم) Google Home، وتحسينات الأداء، ومزايا أخرى عديدة.

 

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