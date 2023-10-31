جود بيلينجهام ورقة ريال مدريد الرابحة

نجح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في التألق مع ريال مدريد الإسباني في موسمه الأول مع الفريق الملكي.

وكان بيلينجهام انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2023 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 102 ملايين يورو.

وسجل بيلينجهام حتى الآن 10 أهداف في الدوري الإسباني بجانب 3 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا ليصبح رصيد أهدافه 13 هدفًا في مختلف المسابقات.

إنجاز لـ جود بيلينجهام بعمر الـ20

وكان بيلينجهام صاحب الـ20 عامًا فاز بالأمس في حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم.

وكان حفل الكرة الذهبية أُقيم مساء الاثنين على مسرح “دو شاتيليه” في العاصمة الفرنسية باريس، وشهد فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية، وفوز مواطنه إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الإنجليزي بجائزة أفضل حارس في العالم “جائزة ياشين“، فوز الإسبانية آيتانا بونماتي لاعبة برشلونة الإسبانية بلقب أفضل لاعبة في العالم، حصول النرويجي إيرلينج هالاند على جائزة جيرد مولر كأفضل هداف في 2023.

يذكر أن الحفل شهد حضور نجم التنس الصربي، دجوكوفيتش بجانب تقديم الحفل عبر النجم الإيفواري ديديه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي السابق.

يذكر أن جود بيلينجهام كان نجح في تحطيم رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.

ونجح بيلينجهام في التهديف سريعًا بقميص الريال كما فعل البرتغالي رونالدو مع النادي الملكي في موسم 2009/ 2010.