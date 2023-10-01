جورج تيميش يقود أبها خلفًا لـ تشيسلاف

أعلن نادي أبها، مساء اليوم الأحد، عن رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش من منصبه رسميًّا.

إقالة تشيسلاف وتعيين جورج تيميش

وأشار نادي أبها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الإدارة تقدمت بالشكر للمدرب تشيسلاف ميشنيفيتش ومساعديه على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة.

وقررت الإدارة تكليف، مدرب الفريق الرديف، الروماني جورج تيميش، بالإشراف على الفريق الأول لكرة القدم، وسيبدأ مهمته اعتبارًا من اليوم، وتمنت له التوفيق في مهمته الجديدة.

أبها هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تراجع الأداء والنتائج في الموسم الرياضي الحالي، حيث خاض 8 مباريات في دوري روشن السعودي، واكتفى بتحقيق الفوز مرتين، وخسر في 6 مواجهات.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بشكل محبط مع تشيسلاف ميشنيفيتش، حيث إنه لم يُسجل سوى 5 أهداف، واهتزت شباكه 14 مرة، ليحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 8 جولات.

كما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بصعوبة بالغة، حيث فاز على هجر بهدف دون رد، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.