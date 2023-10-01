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بعد تراجع نتائج الفريق الأول

جورج تيميش يقود أبها خلفًا لـ تشيسلاف

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٩ مساءً
جورج تيميش يقود أبها خلفًا لـ تشيسلاف
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي أبها، مساء اليوم الأحد، عن رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش من منصبه رسميًّا.

إقالة تشيسلاف وتعيين جورج تيميش

وأشار نادي أبها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن الإدارة تقدمت بالشكر للمدرب تشيسلاف ميشنيفيتش ومساعديه على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة.

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وقررت الإدارة تكليف، مدرب الفريق الرديف، الروماني جورج تيميش، بالإشراف على الفريق الأول لكرة القدم، وسيبدأ مهمته اعتبارًا من اليوم، وتمنت له التوفيق في مهمته الجديدة.

تشيسلاف مشينيفيتش
النادي يودع المدرب – المصدر @abhaFC

أبها هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تراجع الأداء والنتائج في الموسم الرياضي الحالي، حيث خاض 8 مباريات في دوري روشن السعودي، واكتفى بتحقيق الفوز مرتين، وخسر في 6 مواجهات.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر spl

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بشكل محبط مع تشيسلاف ميشنيفيتش، حيث إنه لم يُسجل سوى 5 أهداف، واهتزت شباكه 14 مرة، ليحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 8 جولات.

كما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بصعوبة بالغة، حيث فاز على هجر بهدف دون رد، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

أبها
لاعبو الفريق – المصدر spl

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