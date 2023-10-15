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ضمن برنامج التعليم المستمر

جيسوس يُحاضر المدربين الوطنيين

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ مساءً
جيسوس يُحاضر المدربين الوطنيين
المواطن - فريق التحرير

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يلقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، محاضرة لتطوير المدربين الوطنيين، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر.

محاضرة فنية للمدربين

وأوضح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على منصة “إكس”، أن محاضرة جيسوس للمدربين الوطنيين ستكون يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر الجاري، عند الساعة الثالثة مساء في نادي الهلال بالرياض.

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ومن المقرر أن تتناول محاضرة المدير الفني البرتغالي العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، بالإضافة إلى الأسئلة والنقاش مع المدربين الوطنيين.

خورخي جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يتألق مع جيسوس

ويتولى جيسوس تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ شهر يوليو الماضي، ويُقدم الزعيم أداء مميزًا معه، وتمكن من التأهل إلى نهائي البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، ولكنه خسر النهائي أمام النصر.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، كما يتصدر ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

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