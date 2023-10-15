جيسوس يُحاضر المدربين الوطنيين

يلقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، محاضرة لتطوير المدربين الوطنيين، وذلك ضمن برنامج التعليم المستمر.

محاضرة فنية للمدربين

وأوضح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على منصة “إكس”، أن محاضرة جيسوس للمدربين الوطنيين ستكون يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر الجاري، عند الساعة الثالثة مساء في نادي الهلال بالرياض.

ومن المقرر أن تتناول محاضرة المدير الفني البرتغالي العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات، بالإضافة إلى الأسئلة والنقاش مع المدربين الوطنيين.

الهلال يتألق مع جيسوس

ويتولى جيسوس تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ شهر يوليو الماضي، ويُقدم الزعيم أداء مميزًا معه، وتمكن من التأهل إلى نهائي البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، ولكنه خسر النهائي أمام النصر.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، كما يتصدر ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا.