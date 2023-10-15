حارس التعاون الأعلى تقييمًا في دوري روشن

خطف الحارس البرازيلي مايلسون، الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ليكون من أبرز حراس دوري روشن السعودي هذا الموسم.

حارس التعاون يتصدر

ومنحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، مايلسون أعلى تقييم لحراس المرمى في دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات بـ7.31 درجة، بعدما ساهم في تألق التعاون، واحتلاله للمركز الثاني في الترتيب.

ويحتل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، البرازيلي باولو فيتور المركز الثاني في قائمة الأعلى تقييمًا بـ7.27 درجة، يليه حارس الخليج، البوسني إبراهيم سيهيتش بتقييم وصلت إلى 7.23 درجة.

جدول ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ23 نقطة، ثم التعاون برصيد 22 نقطة، يليه النصر، الاتحاد والأهلي بـ19 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق، ثم الوحدة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء صاحب المركز التاسع.

ويقع ضمك في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، ثم الخليج والشباب بـ9 نقاط، يليه الرياض بـ8 نقاط، ثم الأخدود، أبها والطائي برصيد 7 نقاط، ثم الرائد بـ5 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب بـ3 نقاط.