حافز زوجته جعله يتجاوز الحد المانع في حساب المواطن

تفاعل حساب المواطن مع استفسار مواطن بشأن تجاوزه الحد المانع للحصول على دعم البرنامج.

وقال المواطن في شكوى بعثها إلى حساب خدمة المستفيدين لحساب المواطن على منصة إكس: إن لديه قروضًا بنكية ويدفع إيجار منزل وعنده ضغط مالي وزوجته مسجلة في حافز ويظهر له رسالة “تجاوزت حد المانع” بسبب حافز، رغم أن صافي راتبه لا يزيد على ألفي ريال.

لا يُنظر للقروض والالتزامات

ورد حساب المواطن على الاستفسار بالقول: لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة، ويختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20,000 ريال،

وأكد برنامج حساب المواطن، أنه تم تطبيق المحددات الجديدة لصرف الدعم، اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر الجاري.

اختلاف الحد المانع

وأضاف: “يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال. وتابع برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩